Цены на нефть упали, причина в США – Reuters

На мировых рынках упали цены на нефть. Причиной этого стали комментарии представителя Федеральной резервной системы США (ФРС) касаемо ставок, а также растущие запасы бензина в этой стране.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что на 06:01 по Гринвичу:

фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 3 цента, или 0,04%, – до 81,83 доллара за баррель ;

; американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала на 10 центов, или 0,13%, – до 77,81 доллара за баррель.

"Цены на нефть упали, поскольку комментарии представителя Федеральной резервной системы США усилили ожидания того, что ключевые ставки останутся высокими в течение длительного времени. Кроме того, рынок, ожидающий решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на выходных, оказался под давлением неожиданного роста запасов бензина в США", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в целом же в последние недели на рынок нефти давила возможность того, что стоимость заимствований в США будет оставаться высокой в ​​течение длительного времени. Что потенциально может:

ограничить финансирование;

нанести ущерб потреблению сырой нефти.

Более того, отмечается, президент ФРС Далласа Лори Логан заявила, что она по-прежнему обеспокоена рисками роста инфляции. "Очень важно, чтобы мы не зацикливались на каком-то конкретном пути монетарной политики. Я считаю, что еще слишком рано думать о снижении ставок", – сказала она.

Нефть удерживает цены на бензин от роста

Вместе с тем в экспертной среде считают, что если нефть подорожает до 100 долл./баррель, стоимость бензина в Украине может вырасти до средних 60 грн/л. Соответственно, чем больше нефть удаляется от этого показателя, тем ниже становится возможность удорожания топлива.

Как отметил директор одной из крупных украинских сетей АЗС Александр Мельничук, каждый дополнительный доллар в котировке нефти – "это плюс 50 коп. на литре бензина или дизеля".

"Прыжок ценника с 90 до 100 долларов, если он будет, это очень серьезно. Удорожание литра топлива на 5 грн", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о повышении акцизов на автотопливо – в частности, бензин, дизель и автогаз. Документ предполагает, что акцизы на топливо будут подняты до европейского уровня к 2028 году, а поэтапное повышение начнется уже с 1 июля 2024-го.

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