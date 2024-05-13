Украинцам готовят подорожание бензина, дизеля и автогаза: законопроект уже в Раде

Законопроект о повышении акцизов, в частности на бензин, зарегистрирован в Верховной Раде. Документ предполагает, что акцизы на топливо будут подняты до европейского уровня к 2028 году. Поэтапное повышение начнется уже с 1 июля 2024-го.

Речь идет о проекте закона № 11256 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины касательно приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога". О регистрации документа в парламенте сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, документ предусматривает график ежегодного увеличения ставок акцизов на топливо – в период с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027-го. В итоге к 2028-му предлагается установить ставки акцизного налога на:

бензины – 359 евро за 1 тыс. литров (сейчас 215,5 евро);

дизельное топливо – 330 евро за 1 тыс. литров (сейчас 139,5 евро);

сжиженный газ – 277 евро за 1 тыс. литров (в предыдущей редакции было 70 евро, как сейчас).

Ежегодный пересмотр акцизов, как отмечается, будет проходить "с учетом общей разницы между размерами ставок, предусмотренных по состоянию на 01.01.2028". Также размерами ставок акцизного налога, предусмотренными работающим законодательством.

"Целью законопроекта является приведение законодательства Украины в соответствие с нормами законодательства ЕС для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, в части приближения ставок акцизного налога до минимального уровня, установленного в ЕС. Законопроект разработан во исполнение статьи 353 Соглашения об ассоциации и приложения XXVIII к главе 4 "Налогообложение" раздела V "Экономическое и отраслевое сотрудничество" Соглашения об ассоциации", – отметил Мельничук.

Впрочем, окончательно решение по повышению акцизных ставок еще не принято. Этому будет предшествовать:

обсуждение и голосование за него народными депутатами;

подписание документа президентом.

Как сообщал OBOZ.UA, на некоторых заправках украинцы рискуют получить фальсифицированное топливо, использование которого грозит серьезными повреждениями внутренним системам авто. В частности, это может привести к разрушению фильтра и топливного насоса в баке.

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