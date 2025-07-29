Цены на нефть переписали: что происходит на рынках

На мировых рынках переписали цены на нефть – впрочем, минимально. Так, по состоянию на утро 29 июля фьючерсы на марку Brent подорожали на 1 цент – до 70,05 доллара за баррель, тогда как нефть марки WTI подешевела на 2 цента, до 66,69 доллара за баррель.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: в целом, стабилизация рынка стала результатом ряда факторов. В частности:

Неопределенности в мировой экономике после заключения торговой сделки между США и ЕС.

"Несмотря на введение 15%-ной импортной пошлины на большинство товаров из Европы, соглашение позволило избежать полномасштабной торговой войны между двумя ключевыми союзниками. Которая могла бы затронуть почти треть мировой торговли и негативно повлиять на спрос на топливо", – говорится в материале.

В то же время, подчеркивается, хотя заключение сделки и стало "облегчением для мировых рынков", сроки и конкретные этапы реализации договоренностей остаются туманными.

Торговых переговоров между США и Китаем.

"Высокопоставленные представители США и Китая встретились в 28 июля в Стокгольме и провели более 5 часов переговоров по урегулированию давних экономических разногласий, ставших ядром торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. Ожидается, что обсуждение продолжится 29 июля", – рассказали аналитики.

Ожиданий результатов заседания Федеральной резервной системы США (аналог центробанка) относительно процентных ставок.

Прогнозируется, что процентную ставку менять не будут Однако, подчеркивается, могут быть даны сигналы о смягчении монетарной политики – на фоне признаков замедления инфляции.

"Риски экономического замедления и возможные снижения ставок ФРС пока неясны. Поэтому рост цен на нефть ограничен", – резюмируется в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, из-за нового ценового потолка на нефть Россия может потерять до 30 млрд долларов уже к концу 2025 года. Если санкционный механизм будет реализован в полном объеме, Кремль ежемесячно будет терять миллиарды на каждом барреле.

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