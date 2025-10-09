Цены на мясо в Украине резко переписали: какие причины и сколько теперь стоит

В Украине цены на свинину выросли на 34% с начала года и на 60% в годовом измерении из-за сокращения поголовья свиней и дефицита предложения на внутреннем рынке. Прогнозируется, что цены останутся высокими, пока не восстановится поголовье и не сократится импорт.

Видео дня

Об этом сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии СМИ. По его словам, зимой поголовье свиней сократилось до 4,5 млн голов, преимущественно в домохозяйствах населения, что привело к дефициту предложения на внутреннем рынке.

По данным УКАБ, в сентябре 2025 года закупочные цены на живой вес свиней беконных пород составляли 98-100 грн/кг в зависимости от региона. Дефицит предложения стимулировал рост импорта, только в августе 2025 года Украина ввезла 4,6 тыс. тонн мяса, что на 48% больше, чем в июле. Всего за восемь месяцев 2025 года импорт составил 14,9 тыс. тонн, что в 7,8 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, и является самым высоким показателем с 2022 года.

Аналитик прогнозирует, что до конца года объемы импорта могут достичь не менее 25 тыс. тонн, при этом основная доля поставок придется на вторую половину года. Снижение цен на живца в странах ЕС делает европейский рынок привлекательным для украинских закупок, и импорт сейчас является важным источником сырья для внутреннего рынка.

По данным Госстата, по состоянию на 1 сентября 2025 года в Украине содержалось 4,8 млн свиней, что на 5% меньше, чем в прошлом году, но на 7% больше, чем на начало года. Несмотря на прирост в 330 тыс. голов, рыночное предложение остается ограниченным.

Восстановление поголовья происходит в основном в секторе предприятий, на которые сейчас приходится 65% общей численности свиней. Эксперт УКАБ отмечает, что сокращение импорта станет возможным только при условии постепенного наращивания поголовья, что в перспективе может стабилизировать внутренние закупочные цены.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине прогнозируется подорожание овощей из борщевого набора – моркови, свеклы, лука, капусты и чеснока, примерно на 5-6 гривен за килограмм. Эксперты объясняют это сухой погодой, нехваткой овощехранилищ и сезонным уменьшением предложения на рынке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!