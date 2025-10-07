Украинцам советуют сделать запасы: популярные продукты могут резко подорожать

В Украине прогнозируется подорожание овощей из борщевого набора – моркови, свеклы, лука, капусты и чеснока, примерно на 5-6 гривен за килограмм. Эксперты объясняют это сухой погодой, нехваткой овощехранилищ и сезонным уменьшением предложения на рынке.

Об этом сообщил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль в комментарии СМИ. По его словам, в ближайшие недели украинцам придется платить больше за:

морковь;

свеклу;

лук;

капусту;

чеснок.

"Осень – это период, когда цены на овощи начинают постепенно расти. На рынок сейчас повлияла сухая погода в большинстве регионов, поэтому аграрии "выбросили" все свои запасы, чтобы избежать потерь от недостатка влаги. Но когда этот запас закончится, цены пойдут вверх", – объяснил Коваль.

Специалист советует украинцам уже сейчас позаботиться о запасах овощей на зиму, пока цены остаются более-менее доступными. Ситуацию прокомментировал и заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, который отметил, что нынешний дефицит овощной продукции в Украине оценивается примерно в 400 миллионов долларов.

Главная причина – недостаток современных овощехранилищ, способных обеспечить длительное хранение урожая без потерь качества. "Во время пика сбора урожая цены обычно минимальны, но как только продукцию начинают закладывать на хранение, цена сразу растет. Это естественный процесс, который мы наблюдаем ежегодно, однако сейчас он усиливается из-за недостатка инфраструктуры и сложных погодных условий", – отметил эксперт.

Специалисты советуют покупать овощи в октябре, пока они сохраняют умеренную цену. После этого, по прогнозам аналитиков, возможно постепенное повышение стоимости до конца года. В целом подорожание коснется всех позиций борщевого набора, что повлияет на общий уровень цен в продуктовых магазинах.

Аграрии отмечают, что осень – лучшее время для закупки продуктов на зиму, ведь уже с ноября традиционно наблюдается нехватка отечественной продукции и увеличение доли импорта, что тоже влияет на цены. Ожидается, что во второй половине октября ситуация на рынке овощей стабилизируется, однако уровень цен останется выше, чем в сентябре. Эксперты прогнозируют, что до конца года борщевой набор может подорожать на 15-20%, если не будет достаточного предложения со стороны фермеров.

