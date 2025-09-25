Цены на популярный в Украине продукт резко переписали: сколько теперь стоит килограмм

В Украине очередную неделю подряд продолжают расти цены на тепличные огурцы – стоимость овоща уже достигает 50 грн за килограмм, что на 15% дороже, чем на прошлой неделе (15-21 сентября). Это связывают как с сокращением предложения тепличных овощей в целом при сохраняющемся спросе, так и погодными условиями.

Об этом сообщили в EastFruit. Агроэксперты прогнозируют, что в дальнейшем стоимость такой продукции только вырастет.

Что происходит на рынке

По состоянию на 25 сентября оптовые цены на тепличных огурцы в Украине уже достигают 30-50 грн/кг. Это в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, но все еще на 24% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Участники рынка связывают рост цен, главным образом, з весьма ограниченным предложением. Это связано с тем, что:

грунтовый огурец уже практически не поступает в продажу;

из-за пасмурной и прохладной погоды в Украине в течение последней недели поставки тепличных овощей тоже значительно снизились.

"Игроки рынка уверены и в дальнейшем удорожании, учитывая повышенный спрос оптовых компаний и розничных сетей на данную продукцию. При этом компенсировать нехватку местной продукции за счет импортного огурца пока не удается", – констатируют аналитики.

Цены на огурцы в супермаркетах

Но полок магазинов такое стремительное подорожание огурцов еще не добралось. Согласно данным "Минфин" средняя цена овоща в крупнейших торговых сетях, зависимо от сорта, составляет 32 до 53 грн/кг, что практически на 10 грн меньше их стоимости в августе. Собственный мониторинг цен OBOZ.UA показал, что их продают по 19,91-57,70 грн/кг. В частности:

Novus – 34,99 грн/кг;

АТБ – 37,90 грн/кг;

Metro – 19,91 грн/кг;

"Фора" – 37,90 грн/кг;

Auchan – 34,10 грн/кг;

"Сильпо" – 57,70 грн/кг;

Megamarket – 42,40 грн/кг.

