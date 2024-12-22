Цены на квартиры ниже рыночных: чем опасно для украинцев слишком дешевое жилье

Приобретение квартиры по цене ниже рыночной может быть выгодным решением, но требует максимальной осторожности. Такое предложение может скрывать юридические или технические проблемы, которые в перспективе превратятся в серьезные издержки или конфликты.

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О том, как уберечь себя от неприятностей OBOZ.UA рассказали эксперты по OLX Недвижимость. На рынке жилья цена – это один из первых индикаторов, который сигнализирует о возможных проблемах.

Основные риски при покупке дешевого жилья

юридические проблемы с недвижимостью;

Чаще всего предложения с низкой ценой связаны с юридическими трудностями, которые продавец может пытаться скрыть. Например, квартира может быть под арестом из-за долгов или судебных процессов, а документы на недвижимость оформлены неправильно или являются поддельными.

Еще одной из причин является то, что совладельцами квартиры могут быть несовершеннолетние дети, имеющие особый правовой статус, в таких случаях продажа без судебного разрешения невозможна. Следует также обратить внимание на наличие задолженностей по коммунальным услугам или налогам, которые могут перейти к новому владельцу.

состояние объекта;

Дешевые квартиры могут находиться в аварийном состоянии или иметь скрытые дефекты. Например: изношенные коммуникации, старые системы электроснабжения, повреждения стен или полов. Также нужно обратить внимание на плесень, трещины в стенах или проседание фундамента, которые могут потребовать значительных затрат на ремонт.

мошеннические схемы;

Сниженная цена часто используется мошенниками для быстрого поиска неосведомленных покупателей. Например:

продажа одной квартиры нескольким покупателям одновременно;

поддельные документы о праве собственности;

представление продавцом чужих прав как своих, особенно если сделка заключается по доверенности.

Что проверить перед покупкой дешевой квартиры?

юридические документы на объект: убедитесь, что у владельца есть действительный документ о праве собственности, а квартира не находится под арестом или иным обременением;

убедитесь, что у владельца есть действительный документ о праве собственности, а квартира не находится под арестом или иным обременением; долги за квартиру: попросите справки об отсутствии задолженностей за коммунальные услуги, налоги или ипотеку;

попросите справки об отсутствии задолженностей за коммунальные услуги, налоги или ипотеку; лицо продавца: если сделка заключается через представителя, проверьте доверенность и убедитесь, что она действительна. Особенно это касается продажи недвижимости от имени нескольких совладельцев;

если сделка заключается через представителя, проверьте доверенность и убедитесь, что она действительна. Особенно это касается продажи недвижимости от имени нескольких совладельцев; историю объекта: выясните, сколько раз квартира меняла владельца. Частые перепродажи могут являться признаком юридических манипуляций или попыток скрыть проблемы;

выясните, сколько раз квартира меняла владельца. Частые перепродажи могут являться признаком юридических манипуляций или попыток скрыть проблемы; состояние квартиры и дома: осмотрите коммуникации, состояние подъезда, фасада и других элементов. Если есть подозрение на серьезные дефекты, привлеките эксперта.

Почему покупателей должна настораживать пониженная цена

Низкая цена всегда объясняется. Она может быть обоснована в случае срочной продажи (например, из-за переезда или финансовых проблем владельца) или объективных недостатков квартиры (удаленное расположение, отсутствие ремонта). Однако в большинстве случаев это сигнализирует о серьезных рисках.

Юридические аспекты являются наиболее частой причиной таких скидок. К примеру, продавец может пытаться скрыть факт ареста имущества, отсутствие согласия совладельцев или наличие судебных споров относительно права собственности. Дешевизна также может быть связана с техническим состоянием объекта – например, квартира может находиться в аварийном доме, требующем значительных вложений.

Как избежать проблем при покупке?

не торопитесь: детально анализируйте документы, состояние объекта и обстоятельства продажи;

детально анализируйте документы, состояние объекта и обстоятельства продажи; привлекайте профессионалов: юрист поможет проверить юридическую чистоту квартиры, а технический эксперт оценит ее реальное состояние;

юрист поможет проверить юридическую чистоту квартиры, а технический эксперт оценит ее реальное состояние; сравнивайте цены: оцените среднюю стоимость квартир в районе, если предложение существенно дешевле, выясните причины этого;

оцените среднюю стоимость квартир в районе, если предложение существенно дешевле, выясните причины этого; заключение сделки только через нотариуса: это минимизирует риск мошенничества и обеспечит юридическую чистоту сделки.

Можно ли найти качественное жилье по сниженной цене

По словам экспертов OLX – да, иногда более дешевые предложения могут быть выгодными. Это касается срочных продаж или квартир с определенными недостатками (например, удаленное расположение или необходимость ремонта), которые не являются критическими. Но такие случаи происходят редко, и каждый из них нуждается в тщательной проверке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, нижняя планка аренды бюджетных квартир в Киеве выросла с 6 до 8 тысяч гривен, но даже за такую цену предложений почти нет. Средние ставки за однокомнатные квартиры достигли 16 тысяч гривен, двухкомнатные стоят 17-19 тысяч, а трехкомнатные стартуют от 20 тысяч гривен в месяц.

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