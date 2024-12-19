Стоимость аренды квартир резко переписали: сколько стоит снять бюджетное жилье в Киеве

Нижняя планка аренды бюджетных квартир в Киеве выросла с 6 до 8 тысяч гривен, но даже за такую цену предложений почти нет. Средние ставки за однокомнатные квартиры достигли 16 тысяч гривен, двухкомнатные стоят 17-19 тысяч, а трехкомнатные стартуют от 20 тысяч гривен в месяц.

Видео дня

Об этом пишет Минфин. В Киеве стремительно выросли цены на аренду жилья, особенно в сегменте бюджетных квартир.

Спрос на жилье значительно превышает предложение, и этот дисбаланс вызвал дефицит доступных вариантов. В частности, в экономсегменте, где нижняя планка аренды поднялась с 6 до 8 тысяч гривен, предложения становятся все реже.

Основной причиной такого повышения является возвращение в столицу большого количества людей. Война заставила многих украинцев покинуть Киев, но сегодня они возвращаются из-за лучших возможностей для трудоустройства и роста зарплат в столице. Значительное влияние на спрос также оказывают внутренние переселенцы, особенно семьи из восточных и южных регионов Украины. Дополнительно с началом очного обучения в Киев массово приехали студенты, что активизировало рынок студенческого жилья.

Рынок элитной аренды тоже переживает подъем. Возвращение иностранных специалистов, экспатов, состоятельных переселенцев, а также украинских топ-менеджеров значительно повлияло на сегмент дорогих квартир. Спрос на квартиры премиумкласса вырос, что привело к росту арендной платы в этом сегменте до 50 процентов. К примеру, однокомнатные квартиры с качественным ремонтом в центральных районах столицы сдаются за 45-50 тысяч гривен в месяц.

Изменились и приоритеты арендаторов. Из-за частых перебоев с электроснабжением люди ищут жилье, обеспеченное генераторами, автономными системами энергоснабжения, а также газовыми плитами. Жилье на верхних этажах многоэтажек без генераторов теряет популярность, тогда как хрущевки с газовым оборудованием пользуются спросом и даже дорожают.

Цены на экономжилье выросли в среднем на 15-30 процентов, в зависимости от расположения и состояния квартиры. По данным риелторов, сегодня даже для скромной однокомнатной квартиры нужно потратить не менее 10 тысяч гривен в месяц. В то же время, спрос на аренду продолжает расти. В центре столицы цены на многокомнатные квартиры составляют 35-60 тысяч гривен в зависимости от состояния и оснащения жилья.

Экономическая нестабильность, повышение тарифов на коммунальные сервисы и существенное повышение расходов на содержание домов также оказывают влияние на рынок аренды. В некоторых случаях арендодатели пытаются перевести эти расходы на арендаторов, что создает дополнительные финансовые нагрузки на последних.

Риелторы прогнозируют дальнейший рост цен на аренду, особенно в сегменте многокомнатных квартир и элитного жилья в центре города. В бюджетном сегменте нижняя планка может подняться до 10 тысяч гривен весной следующего года. Это будет способствовать перемещению части арендаторов в пригородные районы, где цены пока остаются доступнее.

Таким образом, ситуация на рынке аренды жилья в Киеве остается напряженной. Дефицит дешевых квартир заставляет многих арендаторов искать альтернативы или платить больше за более комфортные условия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ноябре 2024 года наибольший рост цен на вторичном рынке недвижимости зафиксирован в Виннице, где медианная цена однокомнатной квартиры выросла до 1775023 грн (+29,3%). Львов занял второе место со средней ценой 2192022 грн (+22,4%). В то же время Харьков и Днепр продемонстрировали снижение стоимости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!