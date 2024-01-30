В Украине растут цены на картофель, но это еще не предел: что будет со стоимостью в дальнейшем

В Украине за последние недели на внутреннем рынке наблюдается резкий рост цен на картофель. Стоимость продукта будет расти и дальше, минимум до конца марта. Отметим, что за год картофель подорожал и вовсе в 4 раза.

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Об этом рассказали директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и аналитик Клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин The Page. Одна из причин роста цен на важный овощ – сезонный фактор, наблюдаемый ежегодно.

"Традиционно осенью происходит скачок цен на картофель, это связано с завершением сезона и уменьшением предложения, поскольку многие домохозяйства уже успели реализовать свой урожай к началу зимы. Это приводит к увеличению спроса, что, соответственно, усиливает давление на цены. Стоимость на продукт будет расти и дальше, по крайней мере, до конца марта", – говорит Олег Пендзин.

Еще одна причина роста стоимости продукта – высокие затраты на обслуживание овощехранилищ. Зимой для обеспечения оптимальных условий хранения и избежать ее порчи, фермеры вынуждены делать значительные финансовые вложения.

Как отмечается, более 30% урожая картофеля, который выращивает население, теряется из-за отсутствующих надлежащих условий для хранения продукции. Неподходящие температурные показатели и уровень влажности помещений способствуют прорастанию овощей, что приводит к преждевременной порче.

При этом хранение в хранилищах или элеваторах требует расходования средств. Оплата за энергоносители, соответствующие налоги, зарплата работникам также прибавляется к конечной цене. Также следует учитывать затраты на транспортировку продукции, ведь ее необходимо еще доставить в супермаркеты и магазины.

Как изменились цены на картофель?

В Украине продолжается стремительный рост цен на картофель. Всего за неделю закупочные цены фермеров на этот продукт повысились на 12%, до 18-25 грн/кг. В супермаркетах обычный немытый картофель продается в среднем по 23,5 грн/грн, что на 6-7 грн дороже месяца назад. А через год картофель подорожал и вовсе в 4 раза.

Кроме украинской продукции на внутреннем рынке продается также картофель из Польши, потому что в соседней стране цены на картофель оказались на 20% ниже, чем в Украине. Впрочем, из-за повышенной активности украинских импортеров цены на картофель уже начали повышаться и в Польше.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине снизились цены на огурцы. В конце прошлой рабочей недели (22-26 января) отпускные цены составляли 70-100 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее. Соответственно, уже скоро ожидается и снижение стоимости овоща в магазинах и супермаркетах.

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