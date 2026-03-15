Цены на бензин в Украине могут начать снижаться: украинцам объяснили, при каких условиях это станет реальностью

Цены на бензин в Украине могут начать постепенно снижаться только после того, как мировые цены на нефть стабильно продержатся на уровне 66-69 долларов за баррель в течение нескольких дней, при этом снижение отразится не мгновенно. Цены на АЗС немного упадут в ближайшие недели, если стабилизируется мировой рынок нефти и обойдутся риски новых геополитических обострений.

Об этом рассказали эксперты топливного рынка в комментарии медиа. По их словам, на стоимость топлива влияют не только цены на нефть, но и импорт готовых нефтепродуктов из Европы, курс гривны к доллару и оптовые цены на европейских рынках, из-за чего розничный рынок реагирует с задержкой.

Эксперты подчеркивают, чтобы бензин на украинских АЗС подешевел, необходимо стабильное падение цен на нефть в течение нескольких дней подряд. Например, если стоимость барреля держится на уровне 66-69 долларов в течение 3-5 дней, тогда можно ожидать реального снижения розничных цен.

Кратковременные колебания котировок, даже если они идут вниз, не создают условий для уменьшения цен из-за технологического цикла производства и транспортировки нефтепродуктов. На начало марта 2026 года средние цены на АЗС Украины составляют:

бензин А-95 – около 68,99 грн/литр;

премиальные марки бензина – более 71 грн/литр;

дизельное топливо – 68-71 грн/литр.

Мировые цены на нефть остаются под давлением конфликтов на Ближнем Востоке, блокады Ираном Ормузского пролива и ограниченной пропускной способности альтернативных нефтепроводов Саудовской Аравии и ОАЭ. Хотя новые маршруты транспортировки частично компенсируют дефицит (примерно треть объема), риски атак со стороны Ирана и дроны остаются, а снижение мировых цен на нефть может быть временным.

Украинские импортеры покупают готовые нефтепродукты на европейских рынках, где цены тоже не падают мгновенно. К тому же технологический цикл между добычей, транспортировкой и готовым топливом занимает несколько недель. Также падение котировок может быть нивелировано девальвацией гривны, что делает быстрое удешевление бензина маловероятным.

Аналитики отмечают, что для реального снижения цен необходима стабильная тенденция падения нефти в течение нескольких дней подряд. Только тогда украинские АЗС могут корректировать розничные цены, и даже в этом случае снижение будет постепенным и умеренным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на стремительный рост цен на автомобильное топливо в Украине, снижать ни НДС, ни акциз правительство не планирует. Для стабилизации ситуации на топливном рынке будут применяться механизмы в рамках действующих программ.

