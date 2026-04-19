Цены на аренду жилья в Киеве резко обвалились: сколько теперь стоит съем квартир

В Киеве аренда жилья постепенно дешевеет, что делает ее сейчас более доступной. Цены на однокомнатные квартиры снизились примерно до 16-17 тыс. грн и уже не так сильно давят на бюджет арендаторов. В то же время спрос остается сдержанным, а рынок смещается в сторону более выгодных условий для тех, кто ищет жилье.

Об этом говорится в аналитике профильного портала для поиска недвижимости. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве в объявлениях составляет около 16,8 тыс. грн, это на 6,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Похожая тенденция наблюдается и в реальных сделках, ведь средняя цена сданных однокомнатных квартир снизилась с 16,9 тыс. грн до 15,8 тыс. грн. Отмечается, что это свидетельствует о том, что рынок постепенно корректируется и становится более выгодным для арендаторов.

Снижение стоимости коснулось не только однокомнатных квартир. В сегменте двухкомнатного жилья средняя цена в объявлениях уменьшилась на 7,4% и сейчас составляет около 25 тыс. грн. В то же время фактическая арендная плата снизилась до 21 тыс. грн.

В сегменте трехкомнатных квартир динамика также негативная: цены в объявлениях опустились до 40,8 тыс. грн (-2,6%), а средняя стоимость сданного жилья уменьшилась значительно ощутимее – с 33 тыс. грн до 28,4 тыс. грн, то есть почти на 14%.

Разница в ценах в зависимости от района столицы остается существенной. Самое доступное жилье можно найти в Деснянском районе, где средняя аренда однокомнатной квартиры составляет около 9 тыс. грн в месяц.

Зато самые дорогие варианты традиционно сосредоточены в центральных районах. В Печерском районе аренда однокомнатной квартиры в среднем достигает 37,2 тыс. грн, а в Шевченковский район – около 28,1 тыс. грн.

Несмотря на снижение цен, спрос на аренду остается сдержанным. Если раньше квартира в Киеве в среднем находила арендатора за неделю, то сейчас этот процесс длится примерно 9 дней.

Особенно это заметно в сегменте однокомнатных квартир: срок поиска арендатора вырос с 4 до 7 дней. Для двухкомнатных квартир ситуация даже немного улучшилась – время уменьшилось до 7 дней, тогда как трехкомнатные сдаются дольше – до двух недель.

Снижение арендных ставок сделало жилье более доступным для жителей столицы. В конце первого квартала 2026 года аренда однокомнатной квартиры составляла около 50% средней зарплаты в Киеве. Для сравнения, год назад этот показатель достигал 61%.

Снижение арендных ставок повлияло и на инвестиционную привлекательность недвижимости. По состоянию на апрель 2026 года средняя стоимость однокомнатной квартиры эквивалентна примерно 15,3 годам ее аренды. Год назад этот показатель составлял 13,1 года.

Интересно, что на фоне удешевления квартир аренда частных домов, наоборот, растет. За год средняя ставка поднялась на 5,4% – до 88,1 тыс. грн в месяц.

Ранее, в период энергетической нестабильности, цены были еще выше и достигали более 100 тыс. грн. Сейчас они несколько скорректировались, но общий тренд остается восходящим. При этом рынок домов сильно зависит от сезонности – летом спрос традиционно растет, что снова подталкивает цены вверх.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине существенно подорожала недвижимость – в 2025 году средние цены поднялись на 19%. Причина – ограниченное предложение при растущем спросе. При этом в экспертной среде не ожидают снижения стоимости объектов.

