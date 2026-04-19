Недвижимость резко подорожала: украинцам рассказали, ждать ли падения цен

В Украине существенно подорожала недвижимость – в 2025 году средние цены поднялись на 19%. Причина – ограниченное предложение при растущем спросе. При этом в экспертной среде не ожидают снижения стоимости объектов.

Об этом рассказал партнер одной из ведущих девелоперских компаний Виталий Мажара, передает 24 Канал. Он отметил: в прошлом году спрос на жилье среди украинцев вырос на 4%.

"Он стал более осторожным, избирательным и неравномерным между регионами. Но не исчез", – признал специалист.

При этом он подчеркнул: возможные временные ослабления спроса особо не повлияют на стоимость жилья. Ведь даже если люди не покупают недвижимость сейчас, "это не значит, что потребность в ней исчезла".

"Себестоимость не откатывается назад так же легко, как растет. К этому добавляется отложенный спрос... Он просто переносится во времени. Кто-то откладывает улучшение жилищных условий. Кто-то – перевод капитала в материальный актив. Кто-то – покупку объекта для семьи или собственной релокации", – объяснил Мажара.

Помимо этого, по его словам, на стоимость недвижимости будет влиять будущее послевоенное восстановление страны. Ведь оно спровоцирует дополнительную потребность в:

материалах;

рабочей силе;

земле;

инженерии.

"Это тоже будет работать на поддержку стоимости. Поэтому в качественных сегментах недвижимости нет фундаментальных предпосылок для системного снижения цен", – резюмировал специалист.

Украинцы отказываются от покупки квартир

В то же время, рассказали на одном из профильных порталов для поиска недвижимости, украинцы все чаще выбирают частные дома вместо квартир. Причина – автономность и безопасность.

По данным специалистов, в 2025 в Украине сдали в эксплуатацию 37,1 тыс. 1-квартирных индивидуальных домов. Что составило 31,5% от общего количества завершенных объектов.

В то же время, в 2024 году на частный сектор пришлось 35,7 тыс. домов – или 30% от общего количества сданного жилья. Таким образом, констатируется, в Украине наметился тренд на предпочтение домов квартирам.

При этом подчеркивается: об изменении жилищных приоритетов свидетельствует и тот факт, что нынешнее увеличение объемов одноквартирных домов – не столько результат усилий индивидуальных застройщиков, сколько экспансия девелоперов в сегмент 1-квартирной застройки. Т.е., "профессиональные игроки, ранее строившие исключительно многоквартирные ЖК, все чаще концентрируются на формате коттеджных городков и таунхаусов".

