Цены на 1-комнатные квартиры существенно переписали: сколько теперь стоит жилье в Киеве

В Киеве и пригородах существенно подорожали 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. За последние полгода цены выросли на 8% – до средних 65 тыс. долларов.

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В целом же, по данным аналитиков крупного кадрового портала, стоимость такое жилья варьируется от средних 26 000 до 119 000 тыс. долларов. Дешевле всего – в Гостемеле. Здесь "однушки" стоят в среднем 26 000 долларов. Среди лидеров по дешевизне также:

Буча – в среднем 34 400 долларов;

Ирпень – 37 500 долларов;

Деснянский район Киева – 40 000 долларов.

Дороже всего же покупать 1-комнатные квартиры в самой столице – в частности, Печерском районе. Здесь их цена составляет средние 119 000 долларов. В топ-5 также вошли:

Шевченковский район – 87 000 долларов;

Подольский – 69 000 долларов;

Голосеевский – 67 000 долларов;

Дарницкий – 64 000 долларов.

Вместе с тем, отмечается, в самом Киеве стоимость квартир с ремонтом и без значительно отличается. При чем готовое жилье не всегда дороже. Так:

В Печерском районе квартиры с ремонтом стоят в среднем 132 000 долларов. Без – 115 800 долларов.

Разница – 16 200 долларов.

В Шевченковском – 99 000 и 80 700 долларов.

Разница – 18 300 долларов.

В Подольском – 91 100 и 64 000 долларов.

Разница – 27 100 долларов.

В Голосеевском – 85 000 и 57 000 долларов.

Разница – 28 000 долларов.

В Дарницком – 70 000 и 52 300 долларов.

Разница – 17 700 долларов.

В Днепровском – 59 000 и 64 700 долларов.

Разница – 5 700 долларов. Единственный район, где квартиры без ремонта стоят дороже, чем с ним.

В Оболонском – 56 900 и 49 500 долларов.

Разница – 7 400 долларов.

В Соломенском – 69 000 и 43 400 долларов.

Разница – 25 600 долларов.

В Святошинском – 56 000 и 45 000 долларов.

Разница – 11 000 долларов.

В Деснянском – 43 900 и 33 000 долларов.

Разница – 10 900 долларов.

Делать ремонты стало намного дороже

В то же время ремонты в Украине резко подорожали. По словам участников рынка, из-за мобилизации и дефицита мастеров их стоимость выросла как минимум вдвое – до 800 долларов за квадратный метр.

"Всех строителей забрали в армию. Сейчас золотое время для молодежи, а также для пенсионеров, которые еще могут что-то делать", – рассказал руководитель одной из компаний, координирующих ремонтные бригады в Киеве и области.

Тем не менее, признал он, спрос на ремонтные услуги сохраняется высоким. Настолько, что у его компании календарь работ расписан на месяцы вперед.

"Мы можем называть любые расценки. Часть людей, кому обязательно нужно делать ремонт, все равно на них согласится", – объяснил предприниматель.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, во многих крупных городах Украины ощутимо переписали цены на аренду квартир – причем преимущественно в сторону удорожания. Больше всего – в Одессе. Там за последние 6 месяцев цены максимально выросли на съем как 1-комнатного, так и 2- и 3-комнатного жилья.

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