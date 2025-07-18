В Украине массово повысили цены на аренду квартир: в каком крупном городе больше всего

Во многих крупных городах ощутимо переписали цены на аренду квартир – причем преимущественно в сторону удорожания. Больше всего – в Одессе. Там за последние 6 месяцев цены максимально выросли на съем как 1-комнатного, так и 2- и 3-комнатного жилья.

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По данным аналитиков крупного профильного портала, аренда 1-комнатных квартир в Одессе выросла на 38% – до средних 11 000 грн. При этом:

съем 2-комнатных – на 58%, до средних 16 700 грн;

3-комнатных – на 109%, до средних 31 400 грн.

Где аренда квартир подорожала больше всего

Кроме Одессы аренда 1-комнатных квартир значительно выросла также в Киеве – на 14%, до средних 18 300 грн. А также в Днепре – на 10%, до средних 11 000 грн.

Съем 2-комнатных квартир также сильно подорожал в Киеве – на 22%. В среднем такое жилье арендовать в этом городе стоит 28 000 грн.

Среди лидеров также Запорожье – рост на 17%, до 7 000 грн. А кроме того, Львов – здесь увеличение составило 11%, до 21 100 грн.

Аренда 3-комнатных квартир сильно выросла в Киеве. Цены увеличились сразу на 19%, до средних 47 200 грн.

Где съем квартир подешевел

Единственное снижение цен аналитики зафиксировали в Хмельницком – и только на 2-комнатные квартиры. Их аренда подешевела на 9%, до средних 10 000 грн.

А вот стоимость съема 1- и 3-комнатных квартир в этом городе осталась на прежнем уровне. Она составляет средние 10 000 и 11 500 грн соответственно.

Как правильно снимать квартиры

Вместе с тем в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.

Как рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", такой документ должен включать в себя несколько параметров. В частности, это:

ФИО и адреса сторон.

Объект аренды.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине кардинально меняют подход к жилищной политике – в частности, чтобы решить проблемы устаревшего жилищного фонда и квартирных очередей. Так, Украина может избавиться от устаревшего Жилищного кодекса и искоренить долгострои. А в перспективе в стране также появится социальная аренда жилья.

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