Цены могут ошеломить: сколько продуктов можно купить в Египте менее чем на 100 грн

Египет – экзотическая страна, известная многим украинцам своими курортами на Средиземном и Красном морях. Но она также имеет сильно развитое сельское хозяйство, благодаря чему цены на местные овощи и фрукты значительно ниже, чем в Украине.

Это стало известно из видео, которое выложила в TikTok украинская пользовательница соцсети, которая уже много лет проживает в этой арабской республике. Ради эксперимента она взяла на закупы на сельском рынке 100 египетских фунтов(около 90 гривен).

Этой суммы ей хватило на несколько килограммов фруктов и овощей, и еще 10 фунтов осталось. То есть фактически женщина потратила сумму эквивалентную 80 гривнам и купила:

виноград – 40 фунтов за 1 кг (около 35,4 грн);

– 40 фунтов за 1 кг (около 35,4 грн); баклажаны – 10 фунтов (9 грн).

– 10 фунтов (9 грн). апельсины – 25 фунтов (22 грн).

– 25 фунтов (22 грн). фермерские огурцы – 15 фунтов (13 грн).

– 15 фунтов (13 грн). мята – 5 фунтов (4,4 грн).

– 5 фунтов (4,4 грн). зелень (кинза, которую женщина назвала арабским "именем" – кузбара, и укроп) – вместе 5 фунтов (4,4 грн).

Скептиков в комментариях женщина заверила, что цены для местных жителей и приезжих не отличаются. Хотя некоторые продукты на вкус хуже украинских.

Такая стоимость овощей и фруктов – результат не только развитого аграрного сектора, но и климатических условий. Зима в Египте значительно теплее, чем в Украине, а температура даже ночью нечасто опускается ниже 10 градусов.

Поэтому можно предположить, что эти же продукты стоили бы в Украине в разы дороже. Поскольку, согласно данным собственного мониторинга OBOZ.UA, их стоимость в крупнейших розничных сетях страны составляла бы:

виноград – более 220 грн за кг;

– более 220 грн за кг; апельсины – от 64,50 грн за кг;

– от 64,50 грн за кг; огурцы – от 150 грн за кг;

– от 150 грн за кг; укроп – 41,95 грн за 100 г.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в последние годы цены на продовольственные товары в Украине не только приблизились к европейским, но и превзошли некоторые из них. В частности, продукты в Украине уже стоят больше, чем в Румынии, Словакии и Турции, а цены на сливочное масло на 25% выше, чем в Польше.

