Цену повысили, а лимит снизили: как выглядит серебряную 1 грн с особым дизайном, которую продает Нацбанк

Нацбанк продает инвестиционную серебряную монету в 1 грн. Она называется "Архистратиг Михаил" и стоит 5 634 грн. При этом на продажу монет установлен лимит – каждый желающий может приобрести не более 3 штук. В то же время, в середине марта монета стоила дешевле, а лимит был выше.

В частности, тогда Нацбанк продавал эту серебряную 1 грн по 5 444 грн – т.е., на 190 грн дешевле. А каждый покупатель мог приобрести 5 монет.

В то же время, сообщили в самом НБУ, монета была введена в оборот в 2011 году. Однако выставленные на продажу экземпляры, были отчеканены в 2026 году тиражом 30 тыс. штук.

Как выглядит 1 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещены малый Государственный герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Также на нем изображены:

Эмблема НБУ – в восьмиугольном картуше на щите.

Номинал.

Год чеканки.

Обозначения металла, его пробы и массы в чистоте.

На реверсе монеты (обратной стороне) изображен Архистратиг Михаил – архангел, который является одним из самых почитаемых библейских персонажей. А кроме того, надпись "... За нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" (строки из поэмы Т. Г. Шевченко "Гайдамаки").

Что известно о монете

Монеты отчеканены из серебра 999,9-й пробы.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – рифленый.

В настоящее время на складе осталось 2 468 монет.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Национальный банк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 20 грн. Ожидается, что она будет из серебра 925-й пробы, появится в августе и будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.

