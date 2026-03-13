Нацбанк продает серебряную 1 грн с особым дизайном: как выглядит

Нацбанк продает инвестиционную серебряную монету в 1 грн. Она называется "Архистратиг Михаил" и стоит 5 444 грн. При этом на продажу монет установлен лимит – каждый желающий может приобрести не более 5 штук.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

выставленные на продажу экземпляры, были отчеканены в 2026 году тиражом 30 тыс. экземпляров;

тиражом 30 тыс. экземпляров; сама монета была введена в оборот в 2011 году.

Купить же монету можно в четко отведенные дни, о чем Нвцбанк сообщает отдельно.

Что известно о монете

Монеты отчеканены из серебра 999,9-й пробы.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – рифленый.

Как выглядит 1 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещены малый Государственный герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Также на нем изображены:

Эмблема НБУ – в восьмиугольном картуше на щите.

Номинал.

Год чеканки.

Обозначения металла, его пробы и массы в чистоте.

На реверсе монеты (обратной стороне) изображен Архистратиг Михаил – архангел, который является одним из самых почитаемых библейских персонажей. А кроме того, надпись "... За нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" (строки из поэмы Т. Г. Шевченко "Гайдамаки").

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, гривневые банкноты сразу ряда номиналов со 2 марта перестали быть платежными средствами. Это значит, что их нельзя использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать. Впрочем, замена таким купюрам уже готова – это монеты соответствующих номиналов, которые находятся в обороте уже несколько лет.

