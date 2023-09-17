Ценовые ограничения мешают нормальному импорту электроэнергии – Прокип

Установленные в Украине ценовые ограничения (прайс-кепы – Ред.) на рынке электроэнергии мешают нормальному импорту электроэнергии, поэтому системный оператор "Укрэнерго" вынужден покупать дорогую аварийную помощь.

Об этом заявил аналитик Украинского института будущего Андриан Прокип.

"Трейдеры могут импортировать электроэнергию. Импортируют ее они когда это экономически выгодно, когда цена за границей с учетом затрат на передачу в Украину будет ниже, чем на рынке, но они ограничены формальным прайс-кепом. Если ситуация складывается такой, что цена импорта выше, чем прайс-кеп, то никто этот импорт осуществлять не может, потому что он убыточен", – сказал он.

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Прокоп объяснил, что в таком случае у системного оператора "Укрэнерго" есть два варианта: либо он будет отключать потребителей, либо получать аварийную помощь. Он добавил, что аварийную помощь "Укрэнерго" покупает на балансирующем рынке Европы, что является сегментом рынка с самым дорогим электричеством.

"Учитывая то, что складывалась такая ситуация, что коммерческая цена электроэнергии в Европе выше прайс-кепов, "Укрэнерго" по еще более высокой цене покупало электроэнергию и выдавало ее в энергосистему как аварийную помощь", – сказал Прокип.

Аналитик добавил, что проблема состоит в том, что "Укрэнерго" использует для этого средства, которые можно было бы направить на погашение долгов на балансирующем рынке.

"Но эти средства пошли на другие нужды, и, соответственно, куча долгов еще больше растет", – подытожил Прокип.

Напомним, государственное предприятие "Оператор рынка" выступает за установку прайс-кепов на уровне как в странах Европейского Союза.