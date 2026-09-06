Цена на дизельное топливо может приблизиться к 100 грн/л? Украинцам объяснили, почему топливо может снова подорожать

Из-за резкого роста мировых котировок дизельное топливо и бензин в Украине могут подорожать примерно на 5 грн за литр уже в ближайшие две недели. Средняя цена дизельного топлива может приблизиться к 96 грн/л, а при дальнейшем росте цен на мировом рынке не исключен и сценарий с дизелем по 100 грн.

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Об этом рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в комментарии СМИ. Полный перенос нынешнего скачка мировых цен на розничный рынок, по его оценке, может занять около двух недель.

Почему топливо снова дорожает

Основной причиной нового витка подорожания стали изменения на мировом рынке нефтепродуктов. В начале недели международные котировки начали быстро расти, а стоимость дизельного топлива на Лондонской бирже уже превысила уровни, которые фиксировались в апреле во время предыдущего топливного кризиса, связанного с войной между Ираном и Израилем.

Для украинского рынка это имеет непосредственное значение, поскольку значительная часть топлива зависит от импортных поставок и мировой стоимости нефтепродуктов. По словам Куюна, всего за три дня оптовые цены на топливо выросли примерно на 4–4,5 грн за литр. После этого повышение начало постепенно переходить и на розничный рынок.

Таким образом, нынешний рост цен на украинских АЗС не является отдельным локальным явлением. Он связан прежде всего с резким подорожанием ресурса на внешних рынках.

Дизельное топливо может подорожать ещё на 5 гривен

Наибольшее внимание сейчас приковано к дизельному топливу. Средняя цена дизеля на украинских АЗС на момент прогноза составляла около 91,31 грн за литр. Если нынешний рост мировых котировок полностью отразится на розничной стоимости, средняя цена может подняться примерно до 96 грн/л.

При этом на отдельных заправках дизельное топливо может стоить еще дороже — около 98 грн за литр. Таким образом , психологически важная отметка в 100 грн за литр уже не кажется такой далекой. В то же время эксперт не называет её основным сценарием в текущих условиях.

По его оценке, для того чтобы дизельное топливо массово превысило отметку в 100 грн/л, необходимо дальнейшее рост мировых цен или появление дополнительных проблем на рынке. Резкий скачок оптовых цен не означает, что весь прогнозируемый рост сразу отразится на ценниках АЗС.

Между изменением котировок на мировом рынке и ценой для конечного потребителя существует определенный временной лаг. Топливо, которое уже находится на заправках или было закуплено ранее, могло приобретаться по другой цене.

Именно поэтому, по прогнозу эксперта, полное отражение нынешнего подорожания может занять примерно две недели. Если же мировые котировки продолжат расти, украинский рынок испытает дополнительное ценовое давление.

Что будет с бензином

Подорожание может коснуться не только владельцев дизельных автомобилей. По оценке Сергея Куюна, бензин также может подорожать примерно на 5 грн за литр. Средняя цена бензина марки А-95 составляла около 80,70 грн/л. При таком сценарии средняя стоимость может приблизиться к отметке в 86 грн/л.

Точный уровень цен будет зависеть от дальнейшей ситуации на мировом рынке, стоимости импортного топлива и того, как долго сохранится повышенный уровень котировок. Несмотря на риск подорожания, речь сейчас идет именно о цене, а не о физическом дефиците топлива.

На пике сезона потребления основные виды топлива остаются доступными на украинских АЗС. То есть водителям пока не приходится массово сталкиваться с отсутствием бензина или дизеля из-за нехватки ресурса. Эксперт отдельно подчеркнул, что главный вопрос для рынка — наличие топлива, и в этом плане ситуация остается нормальной.

Отдельным фактором неопределенности остаются российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Для топливного рынка это создает дополнительные риски, ведь проблемы с энергоснабжением могут влиять на работу предприятий, логистику, хранение и реализацию топлива.

Будет ли дизель по 100 гривен

Сценарий с дизелем по 100 грн за литр пока не является базовым прогнозом. Если текущий скачок мировых цен стабилизируется, ожидаемое подорожание может ограничиться примерно 5 грн/л.

В таком случае средняя цена дизельного топлива в Украине может составить около 96 грн/л, а на отдельных АЗС — приблизиться к 98 грн/л. Однако ситуация может измениться, если мировая цена на нефтепродукты продолжит расти или на рынке возникнут новые проблемы.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине раскрыли случай незаконной продажи топлива — в частности, бензина и дизельного топлива. Продажу организовывали в Одесской области – через так называемые передвижные АЗС. В настоящее время по делу состоялось судебное заседание – организатор получил штраф с конфискацией товара.

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