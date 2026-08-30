Украинцам на АЗС вместо бензина продавали "бодягу": где машины заправляли фальсификатом. Фото
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В Украине разоблачили незаконную продажу топлива – в частности, бензина и дизеля. Организована продажа была в Одесской области – через т.н. передвижные АЗС. В настоящее время по делу состоялся суд – организатор получил штраф с конфискацией товара.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:
- Продажа топлива осуществлялась в течение 2024 года.
- Для этого организатор закупал бензин и дизель неизвестного происхождения без соответствующих разрешительных документов и по ценам, значительно ниже рыночных.
"В дальнейшем фигурант продавал бензин и дизельное топливо в городе Татарбунары и селе Спасское. Для этого обустроил автозаправочное оборудование в нежилых помещениях и грузовых автомобилях, которые использовался как передвижные АЗС", – говорится в сообщении.
По делу были проведены обыски. По их результатам, рассказали в БЭБ, были изъяты:
- более 12 тонн дизельного топлива и бензина;
- 14 емкостей объемом от 500 до 3 000 литров, оборудованных системами для заправки;
- 4 транспортных средства, которые использовались в качестве передвижных автозаправочных станций.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине хотят законодательно разрешить работу мобильных автозаправочных станций в громадах, где российские удары уничтожили все стационарные АЗС или сделали их эксплуатацию опасной. Речь прежде всего о прифронтовых территориях Сумской и Черниговской областей, где уже есть громады без единой уцелевшей стационарной заправки.
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