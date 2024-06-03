ТРЦ Gulliver в центре Киева передали в управление государства: решение суда

Торгово-развлекательный центр Gulliver, расположенный в центре Киева, был передан в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Решение было принято судом 3 июня.

Как сообщили в пресс-службе Шевченковского райсуда столицы, следственный судья рассмотрел и удовлетворил ходатайство Офиса генерального прокурора. В то же время, судья не предоставлял ТРЦ для реализации, поскольку на судебном заседании прокурор уточнил требования ходатайства относительно исключительно передачи имущества в управление АРМА.

"Данным определением указано об обязанности АРМА по осуществлению периодических проверок (не реже одного раза в месяц) эффективности управления арестованными активами, переданными им в управление", – сообщили в суде.

Дополнительно в суде заявили, что предметом досудебного расследования в уголовном производстве является также исследование фактов уклонения от уплаты налогов, сборов, а также отмывания имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах.

Что говорят владельцы Gulliver?

Офис генпрокурора обвиняет компанию "Три О", которой принадлежит сам ТРЦ, в уклонении от уплаты налогов на сумму 146 млн грн. Ответчики назвали ходатайство о передаче комплекса "безосновательным, необоснованным и грубо нарушающим нормы как процессуального, так и материального права". Там отметили, что на 25 апреля 2024 года никаких судебных решений, подтверждающих подозрение следствия, не выносилось.

"Предоставленными стороной защиты в распоряжении следствия материалами уголовного производства вина опровергается, а предельный срок досудебного расследования истекает 29 мая 2024 года. Кроме того, грубо нарушается принцип пропорциональности стоимости многофункционального комплекса (БФК) Gulliver по сравнению с суммой вероятно уплаченных налогов которых расследуется уголовного производства, что, по мнению стороны защиты, подвергает сомнению правомерность самого ареста БФК Gulliver", – говорится в заявлении.

В компании также сообщили, что "Три О", "в собственности и фактическом управлении которого находится БФК Gulliver", с 2019 года уплатило более 620 млн грн налогов, в том числе в течение 2019-2021 годов, находящихся в периметре расследования – более 350 млн. грн. "Отсутствие задолженности ООО "Три О" перед бюджетами всех уровней подтверждается и Государственной налоговой службой Украины соответствующей справкой", – уверяют в компании.

Также там заявляют, что "Три О" также выполняет свои обязательства перед государственными банками: АО "Ощадбанк" и АО "Укрэксимбанк". "Да, в 2023 году на погашение кредитных обязательств этим банкам было уплачено более 300 млн грн, а запланированный объем погашения на 2024 год составляет более 700 млн гривен. Очевидно, что грубое и противоправное вмешательство в правомерную деятельность ООО "Три О" путем неправосудное изъятие из его владения и распоряжение главного актива является реальной угрозой выполнения им обязательств перед государственными банками", – говорится в заявлении.

Также OBOZ.UA сообщал, что впервые в истории Украины АРМА продаст арестованный за границей актив. Речь идет о яхте Royal Romance коллаборанта Виктора Медведчука, которая была арестована в Хорватии. Реализацией возьмется аукционный дом Troostwijk Auctions (Нидерланды), а денежные средства от соглашения пополнят госбюджет Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!