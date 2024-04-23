Украина продаст шикарную яхту Медведчука: стало известно, кто займется аукционом

Впервые в истории Украины государством будет продан арестованный за границей актив. Речь идет о яхте Royal Romance коллаборанта Виктора Медведчука, которая была арестована в Хорватии. Реализацией займется аукционный дом Troostwijk Auctions (Нидерланды), а средства от сделки пополнят госбюджет Украины.

Об этом заявили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА) по результатам работы Конкурсной комиссии по отбору юридического лица-реализатора арестованной яхты. Решение было приняло 23 апреля. В течение пяти рабочих дней АРМА должна получить предложение от Troostwijk Auctions по заключению соответствующего договора.

Отмечается, что в целом были рассмотрены заявки трех претендентов – известных мировых аукционных домов. "Боролись между собой два участника, потому что один из трех заявленных – Asset Reality Limited (США) – не был допущен к конкурсу... Среди оснований этого решения – несоответствие процедуры порядка реализации, представление неполного пакета документов и нарушение установленных требований", – сообщили в АРМА.

В агентстве рассказали, что аукционный дом Troostwijk Auctions создан в 2015 году. Он специализируется на продаже яхт и другого оборудования. "Глобальный географический охват – 175 стран, имеет 5 представительств по всему миру. В частности, в США, ОАЭ и в Хорватии, что самое приятное", – отметили в АРМА.

Оценка Royal Romance превышает $200 миллионов. Эта 5-палубная яхта длиной 92,5 метра была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship. На судне, среди прочего, есть лифт и 12-метровый бассейн, переходящий в водопад. Одновременно на яхте могут находиться 14 гостей и 22 члена экипажа.

Медведчук, по данным правоохранителей, владеет судном через компанию Fregata Marine Ltd, зарегистрированную на Маршалловых островах и связанную с его женой Оксаной Марченко. Royal Romance была конфискована хорватскими властями.

"Продажа яхты Медведчука имеет не только символическое значение, поскольку может стать первым толчком и демонстрацией для всего сообщества, что активы предателей Украины будут работать на благо Украины. Это событие также посылает четкий сигнал олигархам и коррумпированным чиновникам, что их незаконные активы будут обнаружены, арестованы и реализуются в пользу украинского народа", – заявили в АРМА.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме яхты, Украина выставила на аукцион элитный автомобиль Maybach и 20 коллекционные часов коллаборанта Виктора Медведчука. Среди интересных лотов – часы с портретом супруги Медведчука Оксаной Марченко и с изображением Кремля.

При этом обвиняемый в госизмене Медведчук уже после попадания в РФ в результате обмена на пленных защитников Мариуполя приобрел новую скоростную яхту. Стоимость этого судна оценивается почти в 9,6 млн долларов.

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