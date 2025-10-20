Пенсии "заберут" у тех украинцев, которые не пройдут идентификацию: кого это коснется

Пенсионеры, проживающие за пределами Украины или на временно оккупированных территориях, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря каждого года. Иначе уже с 1 января следующего года их пенсионные и страховые выплаты будут остановлены до прохождения процедуры.

Видео дня

Об этом напомнило представительство президента Украины в АР (Автономная Республика) Крым. Отмечается, что лицам необходимо до 31 декабря каждого года проходить физическую идентификацию, чтобы не потерять право на дальнейшее получение средств.

Такое требование предусматривает постановление Кабинета Министров №299, вступившее в силу 20 марта 2025 года. Документ утверждает Порядок выплаты пенсий и страховых выплат гражданам, которые временно проживают за рубежом, остаются на временно оккупированных Россией территориях или выехали оттуда на подконтрольную Украине территорию.

Физическая идентификация – это процедура подтверждения личности пенсионера, что гарантирует, что средства поступают именно живому человеку, а не на "мертвые" счета или поддельные документы. Если Пенсионный фонд до 31 декабря не получит информацию о прохождении идентификации, с 1 января следующего года выплаты будут автоматически приостановлены.

Как пройти идентификацию: все возможные способы

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины – достаточно прийти с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность;

– достаточно прийти с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность; в уполномоченном банке , через который пенсионер получает средства, работники банка могут провести идентификацию на месте;

, через который пенсионер получает средства, работники банка могут провести идентификацию на месте; через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины – авторизовавшись с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпис;

– авторизовавшись с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпис; во время видеоконференции с представителями территориального органа ПФУ – подать заявку можно через сайт фонда или контакт-центр (0 800 503 753, +38 044 281 08 70, +38 044 281 08 71);

с представителями территориального органа ПФУ – подать заявку можно через сайт фонда или контакт-центр (0 800 503 753, +38 044 281 08 70, +38 044 281 08 71); через дипломатическое учреждение Украины за рубежом – достаточно получить удостоверение факта, что лицо является живым, и отправить его по почте в соответствующее управление ПФУ вместе с заявлением о продлении выплат;

– достаточно получить удостоверение факта, что лицо является живым, и отправить его по почте в соответствующее управление ПФУ вместе с заявлением о продлении выплат; в электронном формате – загрузить сканкопии документов на вебпортал ПФУ и подписать обращение квалифицированной электронной подписью.

Для жителей оккупированного Крыма и Севастополя работает специальная "горячая линия": +38 (067) 547 65 75 (Viber, WhatsApp), а также бесплатный номер 0 800 502 192. Если пенсионер или получатель социальных выплат не подтвердит свою личность до конца года, с 1 января следующего года выплаты будут приостановлены. Их можно будет возобновить только после прохождения процедуры, что может занять определенное время и потребует дополнительных обращений в ПФУ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине минимальную пенсию в 2026 году повысят на 9,9% – с 2361 грн до 2595 грн, говорится в проекте Бюджета, который разработал Кабмин. Но наиболее существенное повышение – мартовская индексация пенсий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!