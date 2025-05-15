Трамп жестко обратился к Apple: какое условие президента США касательно iPhone

США против того, чтобы техногигант Apple расширял свое производство в Индии, даже для того, чтобы уменьшить долю гаджетов, произведенных в Китае. В Вашингтоне хотят, чтобы Apple перенесла свои мощности в Соединенные Штаты.

Видео дня

Об этом, как сообщает Bloomberg, во время визита в Катар заявил президент США Дональд Трампа. Он утверждает, что обсуждал этот вопрос с гендиректором Apple Тимом Куком.

"У меня вчера возникла небольшая проблема с Тимом Куком. Он строит (заводы по производству техники Apple. – Ред.) по всей Индии. Я не хочу, чтобы ты строил в Индии", – сказал президент США, добавив, что в результате их разговора глава Apple решил "увеличит объемы производства в Соединенных Штатах".

Аналитики пришли к мнению, что производство iPhone в США будет чрезвычайно сложным процессом даже для Apple, которая является одной из крупнейших компаний по показателю рыночной капитализации. Цепочка поставок iPhone и квалифицированная рабочая сила для этого годами были сосредоточены в Китае, а лишь недавно Apple начала налаживать этот процесс в Индии.

Кроме того, учитывая, уровень оплаты труда в США, этот процесс будет слишком дорогим для компании. С другой стороны, Индия является одним из самых быстрорастущих рынков Apple с огромной клиентской базой, которая стремится покупать ее культовые продукты. Страна также предлагает крупным производителям государственные субсидии.

На фоне торговой войны между Китаем и США в Apple планировали ускоряя "переезд" производства за пределы КНР, чтобы до конца следующего года достичь поставленной цели – чтобы большинство смартфонов, поставленных в Соединенные Штаты, были произведены в Индии. Сейчас Apple производит большинство своих iPhone в Китае, а в США вообще не имеет мощностей, хотя и обещала увеличить штат работников в своей родной стране и обязалась потратить $500 млрд на внутреннем рынке в течение следующих четырех лет.

Как уже сообщал OBOZ.UA, тем временем Apple рассматривает возможность повышения цен на свою осеннюю линейку смартфонов iPhone. При этом компания стремится обосновать пересмотр цен добавлением новых функций и изменением дизайна гаджетов, избегая упоминаний о повышении американских пошлин на китайские товары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!