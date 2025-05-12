В Apple пошли на хитрость из-за Трампа: цены на новые iPhone могут неприятно удивить

Американский техногигант Apple рассматривает возможность повышения цен на свою осеннюю линейку смартфонов iPhone. В то же время компания стремится обосновать пересмотр цен добавлением новых функций и изменением дизайна гаджетов, избегая упоминаний о повышении американских пошлин на китайские товары.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Следует отметить, что несмотря на заключение соглашения между США и Китаем о приостановлении большинства торговых сборов, ставка в 20% на китайские смартфоны остается в силе.

Хотя смартфоны были временно исключены из дополнительной "взаимной" пошлины, которую снизили со 125% до 10%, действующие сборы все еще охватывают большинство устройств Apple, которые в основном собираются в Китае. Источники отмечают, что Apple стремится избежать прямой привязки к таможенной политике в своих объяснениях подорожания.

По информации источников, новые модели iPhone, которые вероятно получат название iPhone 17, будут иметь обновленный дизайн, в частности более тонкий корпус. Насколько они будут дороже, пока неизвестно, но цены на модели iPhone последнего, 16-го, поколения варьируются от $799 за базовую модель iPhone 16 до $1199 за более технологичный iPhone 16 Pro Max. Ожидается, что в линейке появится новая модель, которая заменит текущий iPhone 16 Plus, стоимость которого в США составляет $899.

Apple уже приняла меры для минимизации последствий торгового конфликта США с Китаем. Компания перенесла часть производства для американского рынка в Индию - в этой стране планируют произвести большинство iPhone, которые поставят в США во втором квартале 2025 года. В то же время для производства флагманских моделей iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max в Индии все еще недостаточно инфраструктуры, поэтому они преимущественно происходят из Китая.

Следует отметить, что, согласно подсчетам инвестбанка Jefferies, из примерно 65 млн iPhone, проданных в США в прошлом году, около 36-39 млн приходилось именно на модели Pro или Pro Max. Поэтому повышение пошлин на смартфоны без соответствующего роста цен может ударить по прибыли Apple, однако компания опасается публично указывать пошлины причиной возможного изменения ценовой политики.

Сейчас Apple продолжает исследовать возможность переноса части производства iPhone в США, по оценкам источников, на это могут потребоваться годы. В то же время переход на индийское производство, как ожидается, ускорится, что приведет к увеличению доли iPhone индийского происхождения в мировых поставках до 26-28%.

Несмотря на это, эксперты прогнозируют, что удовлетворить спрос одновременно в США и Индии благодаря индийскому производство удастся не ранее 2026-2027 годов. Китай при этом будет оставаться ключевым поставщиком компонентов для Apple.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за широких пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа, популярные во всем мире смартфоны iPhone могут подорожать. Стоимость мобильных устройств вырасти почти наполовину.

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