Торговый гигант Glencore продал тысячи тонн российской меди в ЕС: FT раскрыл схему поставок

Швейцарский трейдинговый гигант, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров Glencore продавал в ЕС российскую медь через Турцию. Такие поставки через третьи страны могут свидетельствовать о том, что Европа остается зависимой от российского сырья. При этом схема не нарушает санкции.

Об этом пишет Financial Times (FT), ссылаясь на таможенные документы и фотографии (они не были обнародованы). По данным издания, только в июле-2023 Glencore "доставил тысячи тонн" российской меди через Турцию в Италию.

Как выяснили журналисты, партию объемом не менее 5 тысяч тонн медных листов Glencore закупил у российской "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК). Металл сначала доставили в Турцию, а после он был направлен в итальянский порт Ливорно, отмечает FT. В сделке также участвовала компания из ОАЭ – Haldivor Energy.

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В Glencore объяснили, что поставка была частью контракта, который был заключен еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Компания уверяет, что не заключала новых договоров с российским бизнесом после марта 2022 года. Кроме того, Glencore продолжает торговать российским алюминием в рамках соглашения с производителем "Русал". Контракт, как ожидает исполнительный директор компании Гэри Нэгл, истечет к концу 2024 года, в зависимости от объемов торгов.

"Несмотря на отсутствие общих санкций в отношении торговли российскими металлами, с начала войны против некоторых олигархов и производителей были введены ограничения. В прошлом году Великобритания и ЕС ввели санкции против руководителей УГМК, но не против самой компании. США же ввели более широкие санкции в отношении УГМК в июле-2023 – после того, как состоялись сделки Glencore со вторым по величине производителем меди в России", – отмечает издание.

Указано, что поэтому "нет никаких предположений о том, что Glencore нарушила санкции". "Тем не менее, торговля подчеркивает зависимость Европы от России в отношении критически важных товаров", – говорится в материале.

При этом, как отмечает источник издания (сырьевой трейдер), Турция уже стала перевалочным пунктом для российского цинка, меди и, в меньшей степени, алюминия. Так, импорт российской меди в Турцию увеличился почти в три раза, до 159 тыс. тонн за первые семь месяцев 2023 года по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Италия в свою очередь стала крупнейшим направлением для экспорта меди из Турции. В этом году поставки в эту страну выросли на 3%, в то время как для Германии и Великобритании зафиксировано падение. Это указывает на то, что Италия становится неотъемлемой частью торгового пути для российской меди, отмечают эксперты.

"Крупным западным торговым домам, таким как Glencore, Trafigura и Mercuria, приходится балансировать между западными санкциями в поддержку Украины и желанием европейских политиков смягчить ущерб, наносимый их экономикам, ограничив доступ к российскому сырью", – отмечает издание.

Комментируя ситуацию, европейские чиновники заявили, что торговля с Россией через третьи страны, такие как Турция, Китай и ОАЭ, препятствует эффективности санкций. "Импорт и экспорт через третьи страны – это проблема, с которой сталкивается ЕС при введении санкций", – отметил на условиях анонимности итальянский правительственный чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, России удалось обойти санкции G7, которые ограничили максимальную стоимость нефти из РФ. Около двух третей всей нефти продается без западной страховки, в то время как стоимость сырья растет до 100 долларов за баррель.

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