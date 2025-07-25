Торговые переговоры США подтолкнули цены на нефть вверх: что происходит на рынке

Оптимизм относительно заключения торговых соглашений США с Японией, ЕС и Индией укрепил доверие к мировой экономике и вызвал рост цен на нефть (Brent – до $69,38, WTI – до $66,23 за баррель). Несмотря на потенциальное увеличение поставок из Венесуэлы, настроения инвесторов остаются позитивными.

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Об этом пишет Reuters. На этой неделе Вашингтон уже подписал торговое соглашение с Японией, а СМИ сообщили о прогрессе в переговорах с Европейским Союзом.

Два европейских дипломата подтвердили, что стороны близки к договоренности по базовому тарифу США в 15% на европейский импорт. Параллельно, министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил о перспективах подписания двустороннего соглашения до 1 августа – даты, когда должны вступить в силу новые тарифы США в размере до 26%.

На фоне этих новостей фьючерсы на нефть марки Brent достигли $69,38 за баррель, что является недельным максимумом и на $0,20 (0,29%) больше, чем ранее. Цены на американскую нефть WTI выросли до $66,23 за баррель (+0,30%).

Накануне, 24 июля, контракты выросли почти на 1% после новостей о сокращении экспорта российского бензина и перебоях с поставками черноморской нефти из Казахстана и Азербайджана. Несмотря на потенциальное увеличение поставок из Венесуэлы, аналитики ING отмечают, что оптимизм относительно торговых соглашений пока преобладает. Chevron, по информации WSJ, получила разрешение на продолжение добычи в стране, что может увеличить экспорт венесуэльской нефти на 200 000 баррелей в сутки.

В среду Управление энергетической информации США сообщило, что запасы сырой нефти в стране уменьшились на 3,2 млн баррелей, что вдвое превышает прогнозы аналитиков. Это также поддержало цены на нефть и укрепило позиции трейдеров, которые ожидают стабилизации рынка.

На следующей неделе рынок сосредоточится на макроэкономических данных из США и Китая, в частности на показателях инфляции, занятости, промышленной активности и запасов. Эти факторы играют ключевую роль в определении спроса на энергоносители во второй половине года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за нового ценового потолка на нефть Россия может потерять до $30 миллиардов уже к концу 2025 года. Если санкционный механизм будет реализован в полном объеме, Кремль ежемесячно будет терять миллиарды на каждом барреле.

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