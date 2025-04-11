Торговая война Трампа набирает обороты: США могут нанести новый удар по китайским компаниям

Администрация американского президента Дональда Трампа может провести делистинг акций китайских компаний. Это означает исключение их ценных бумаг с американских фондовых бирж.

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Об этом в четверг, 10 апреля, заявил на своем аккаунте в социальной сети Х журналист Fox News Чарльз Гаспарино со ссылкой на источники. Ранее Вашингтон повысил пошлины на товары из КНР до 145%.

"Администрация Трампа движется к возможному делистингу китайских публичных акций с бирж США", – отметил он.

Гаспарино заявил, что угроза делистинга возникла на фоне торговой войны с Китаем, а также растущего желания Республиканской партии в конгрессе США исключить акции китайских компаний из обращения на американских биржах.

По информации журналиста, вопросом делистинга, вероятно, будет заниматься будущий председатель SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США) Пол Аткинс, когда официально вступит в должность.

Как сообщалось ранее, общие пошлины США в отношении Китая после последнего повышения с 9 апреля составляют 145%, а не 125%. При этом в целом пошлины США для всех стран мира вместе взятых все еще находятся на историческом максимуме даже после объявленной президентом Дональдом Трампом паузы в применении дополнительных ставок.

В то же время Китай наложил дополнительные пошлины на товары из США в размере 84%, а также подал жалобу во Всемирную торговую организацию на торговое давление американской администрации. Так Пекин ответил на повышение пошлин на китайскую продукцию Трампом.

Как сообщал OBOZ.UA, во Всемирной торговой организации уже предупредили, что торговую войну Китая и США ощутят во всем мире. Введение сверхвысоких пошлин, по расчетам специалистов, может повлечь за собой падение торговли между двумя крупнейшими экономиками мира на 80%.

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