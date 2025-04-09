Пошлины 84% и новая жалоба в ВТО: Китай нанес ответный удар по экономике США

Китай наложит дополнительные пошлины на товары из США в размере 84%, а также подал жалобу во Всемирную торговую организацию на торговое давление американской администрации. Таким образом власти Поднебесной отреагировали на повышение пошлин на китайскую продукцию президентом США Дональдом Трампом.

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Как сообщили в Комиссии по тарифам Государственного совета Китая, пошлины на американские товары возрастут с 34% до 84% 10 апреля. Как сообщает BBC, это на пресс-конференции 9 апреля подтвердил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь и предупредил, что Китай "будет вынужден бороться до конца", если Трамп будет "настаивать" на провоцировании торговой войны.

Цзянь обвинил США в "практике устрашения" и призвал Белый дом разрешить спор путем диалога, продемонстрировав "отношение равенства, взаимного уважения и взаимности". Представитель китайского МИД предупредил, что его страна не приступит к торговым консультациям из США для выполнения этой страной необходимых условий для диалога.

Аналогичное заявление было сделано и в Министерстве коммерции Китая. Как сообщает Xinhua, в ведомстве выразили надежду, что США немедленно отменят введенные в одностороннем порядке тарифные меры и вместе будут работать с Китаем для укрепления диалога, регулирования разногласий и содействия сотрудничеству.

"В торговой войне нет победителя, и Китай не хочет торговой войны. Однако китайское правительство ни в коем случае не будет сидеть сложа руки и наблюдать, как наносят ущерб законным правам и интересам китайского народа", – отметили в ведомстве.

В связи с этим Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию. В заявке говорится, что решение Соединенных Штатов ввести новые пошлины в отношении китайских товаров чревато дальнейшей дестабилизацией торговли в мире.

"Ситуация опасно обострилась... Как один из пострадавших членов Китай выражает серьезную обеспокоенность и решительно выступает против этого опрометчивого шага", – цитирует документ France24.

Реакция США на ответ Китая

Министр торговли США Скотт Бессент назвал "досадным" и "проигрышным" решение китайских властей. В эфире Fox Bussines он назвал Китай величайшим "нарушителем в международной торговой системе".

"У них наиболее несбалансированная экономика в истории современного мира. Эта эскалация является проигрышной для них. У них очень умные экономисты, академики и технократы, которые скажут их руководству, что у них нет в этом (в торговле с США. – Ред.) преимуществ", — сказал Бессент.

Он напомнил, что Китай – профицит в торговле. Согласно подсчетам Офиса торгового представителя США, в 2024 году Соединенные Штаты экспортировали в Китай товаров на 143,5 млрд долларов, а импортировали – на 438,9 млрд долларов. Поэтому Бессент отмечает, что даже повысив пошлины, КНР не сможет добиться успеха.

"Они могут повысить свои тарифы. Но что из этого? Никто не выиграет в войне. Но это пропорциональность. И пропорциональность для китайцев будет намного хуже", – подчеркнул глава Министерства экономики США.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп ввел против Китая 34% пошлины в дополнение к существующим 20%. Пекин ответил на это зеркально и объявил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на импорт из США.

В самих США потребовали отмены этих пошлин в кратчайшие сроки – пригрозив в случае невыполнения этого ввести дополнительные. В Китае пересматривать свое решение не стали, после чего Штаты официально ввели пошлину в размере 104% против Китая.

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