Топливный кризис РФ добрался до нефтяных регионов: бензин подорожал вдвое, а выдают по 30 литров в руки

Топливный кризис в России добрался уже даже до нефтяной Тюмени – на заправках вводят ограничения до 30 литров в одни руки, а цены на бензин превысили 70-80 рублей за литр. Причиной стали удары по НПЗ, приведшие к дефициту топлива в более чем 57 регионах, очередям на заправках и стремительному подорожанию бензина.

Видео дня

Об этом пишут росСМИ. Бензиновый кризис, который последние недели охватил разные регионы России, добрался даже до сердца нефтедобычи – Тюмени, одного из главных центров топливной промышленности страны.

Ситуация выглядит абсурдной, ведь в регионе, где добывается нефть, на автозаправках не хватает бензина, устанавливаются ограничения на продажу, а цены бьют рекорды. В городе ввели лимиты – не более 30 литров бензина в одни руки. Отмечается, что это решение стало настоящим ударом для местных автомобилистов, ведь для многих такое количество лишь половина бака. Водители жалуются, что на АЗС приходится стоять в очередях, а бензин АИ-95 на многих станциях вообще отсутствует.

На заправках сетей "ТПК", "Газпромнефть" и "Кондор" водители отмечают острый дефицит. Некоторые пытаются обходить ограничения, заправляясь через мобильные приложения или несколько раз подряд, однако персонал АЗС пытается контролировать ситуацию. "Скоро лошадей запряжем и поедем", – иронично пишут пользователи в местных пабликах.

По словам жителей, очереди на заправках не исчезают ни днем, ни ночью. На "Кондоре" литр бензина АИ-92 стоит уже 68,5 рубля, а в отдаленных районах области цена 95-го превысила 70-80 рублей за литр. Для сравнения: еще несколько месяцев назад этот показатель не превышал 50-55 рублей.

Тюменцы рассказывают, что нынешняя ситуация заставляет их буквально менять привычки. "Поехала на одну заправку – очередь, на вторую то же самое. На третьей бензин дороже на 10 рублей. Вечером отменила поездку в отпуск", – делится жительница Ирина.

Для многих жителей региона бензин стал не просто дорогим – его банально трудно найти. Средний водитель вынужден посещать по несколько заправок подряд, прежде чем найдет нужный тип горючего. Такие перебои уже начали влиять на перевозчиков, службы доставки и даже на аграрный сектор.

По словам экономиста Елены Габудиной, ситуация является следствием того, что не афиширует российская власть, – украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам. По данным западных СМИ, только за август-октябрь по объектам топливной инфраструктуры РФ было нанесено не менее 26 ударов, которые частично или полностью вывели из строя десятки производственных мощностей.

По подсчетам BBC, более 57 регионов России из 85 уже столкнулись с перебоями в поставках топлива. Это не только дефицит на заправках, но и закрытие части АЗС, ограничения на отпуск бензина, очереди и введение запрета экспорта нефтепродуктов, чтобы удержать ситуацию внутри страны.

Особенно остро топливная нехватка ощущается на Дальнем Востоке, где вся инфраструктура зависит только от двух крупных заводов. Даже крупные сети, которые обычно имеют запас, теперь сообщают о перебоях. Если тенденция сохранится, цены на бензин в регионах РФ могут достичь 100 рублей за литр, что станет беспрецедентным уровнем для внутреннего рынка.

Экономисты предупреждают, что подорожание топлива повлечет цепную реакцию, ведь вырастут цены на продукты, транспорт и все базовые услуги. Государство может вмешаться – например, через Федеральную антимонопольную службу или путем введения предельных цен, как это уже делалось с продуктами первой необходимости. Однако даже такие меры лишь временно остановят кризис, если не восстановить работу поврежденных нефтеперерабатывающих заводов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия будет ощущать последствия ударов украинских дронов по НПЗ (нефтеперерабатывающий завод) как минимум до середины 2026 года. Из-за повреждения инфраструктуры темпы переработки нефти упали до минимума за несколько лет, а экспортные доходы до самого низкого уровня с лета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!