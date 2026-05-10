Топлива хватит, но билеты могут подорожать: чего ожидать украинцам с авиаперелетами

Swiss International Air Lines заявляет, что имеет достаточно авиационного топлива минимум на шесть недель и пока не видит прямой угрозы дефицита, хотя уже готовит резервные сценарии на случай осложнения ситуации. В то же время из-за роста цен на нефть европейские авиакомпании предупреждают, что если нестабильность затянется, авиабилеты могут существенно подорожать.

Об этом пишет Reuters. Генеральный директор сообщил, что поставщики авиакомпании – нефтяные компании и нефтеперерабатывающие заводы пока дают положительные прогнозы по обеспечению топливом.

По его словам, никаких признаков немедленного дефицита в Европе компания не видит. "Если нехватка авиационного топлива и возникнет, то в первую очередь это будет заметно в Африке или Азии. Сейчас у нас нет никаких сигналов о подобных проблемах", – отметил руководитель авиакомпании.

Несмотря на относительное спокойствие, SWISS и ее материнская компания Lufthansa Group уже работают над антикризисными сценариями. Один из возможных вариантов – так называемое "танкерование". Речь идет о практике, когда самолет полностью заправляется топливом в пункте назначения или в аэропорту с достаточными запасами, чтобы вернуть дополнительный объем топлива обратно в базовый аэропорт.

Сейчас такая схема ограничивается нормативными правилами, однако компания не исключает переговоров с властями о временном ослаблении таких ограничений. Еще один запасной сценарий – стратегические технические остановки для дозаправки. Например, самолеты, летящие в Азию, могут делать промежуточную остановку в Вене или в других аэропортах с гарантированными запасами авиатоплива.

Причиной беспокойства стал конфликт между США и Ираном, который уже повлиял на глобальные энергетические рынки. Из-за опасений относительно перебоев в поставках нефти цены на энергоносители начали стремительно расти. Для авиакомпаний топливо остается одной из крупнейших статей расходов, поэтому любые колебания на нефтяном рынке быстро сказываются на себестоимости рейсов.

В SWISS сообщили, что компания смогла частично защититься от топливной нестабильности благодаря хеджированию – заранее зафиксированным контрактам на покупку топлива. Сейчас перевозчик уже застраховал около 80% своих годовых потребностей в топливе, поэтому непосредственное влияние ценовых скачков для него ограничено.

Несмотря на временную стабильность, в SWISS признают, если высокие цены на нефть сохранятся надолго, это неизбежно скажется на пассажирах. Постепенное повышение тарифов на авиабилеты в таком случае станет одним из наиболее вероятных сценариев. Особенно это может затронуть популярные летние туристические маршруты, где спрос традиционно высокий.

