Тиктокер "по приколу" покупает авиакомпанию: что из этого может выйти

Тиктокер вместе с подписчиками "по приколу" покупает целую авиакомпанию за 1,75 млрд долларов. 2 мая Spirit Airlines объявила о банкротстве, после чего блогер Хантер Петерсон запустил кампанию "Let's Buy Spirit" с предложением выкупить компанию и сделать ее "народной". Идею поддержали уже 135 тыс. человек, которые задонатили и собрали 132 млн долларов. Однако эксперты отрасли возвращения компании в ее прежнем виде не предвидят.

Хантер Петерсон обещает каждому донатеру право голоса в совете директоров, эксклюзивные скидки и предложения. Об этом пишет Independent.

Кампания в TikTok с целью покупки и возрождения Spirit Airlines обеспечила более 132 млн долларов, но обещаний будущей поддержки, а не наличность на руках сейчас. Произошло это через несколько дней после того, как бюджетный перевозчик приостановил свою деятельность. Сам Петерсон считает это шуткой, которая "быстро выходит из-под контроля".

2 мая авиакомпания Spirit Airlines объявила о немедленном прекращении деятельности. Компания ссылалась на многолетние финансовые потери, усугубляемые ростом цен на топливо, и неспособность обеспечить сотни миллионов долларов ликвидности, необходимой для поддержания бизнеса.

Какие препятствия стоят перед тиктокером

План блогера сталкивается с огромными юридическими и финансовыми препятствиями. Согласно правилам Министерства транспорта США, любая организация, желающая управлять авиакомпанией, должна пройти строгий тест на "пригодность", который включает подтверждение достаточных финансовых ресурсов и компетентного управления. Кроме того, федеральный закон требует, чтобы авиакомпании США находились под "фактическим контролем" граждан США – по меньшей мере 75 процентов голосующих акций принадлежали американцам.

Эксперт отрасли Роберт В. Манн-младший считает, что Spirit уже была бы спасена, если бы имела жизнеспособное будущее. Он отметил, что наследие авиакомпании Spirit возродится в новых формах:

самолеты получат другую окраску;

персонал сменит униформу;

слоты и наземные сооружения перейдут к другим перевозчикам или будут обновлены.

При этом он подчеркнул, что, кроме этих внешних и инфраструктурных изменений, возвращение компании в ее прежнем виде невозможно.

Ранее OBOZ.UA писал, что из-за резкого подорожания авиационного топлива и геополитических рисков авиакомпании массово сокращают рейсы. Всего за несколько недель рынок потерял около 2 млн пассажирских мест. В результате глобальная авиасеть перестраивается, а путешествия между Европой и Азией становятся дороже и менее стабильными.

