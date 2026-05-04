Авиакомпании массово отменяют рейсы: Европу охватил топливный кризис – FT

Из-за резкого подорожания авиационного топлива и геополитических рисков авиакомпании массово сокращают рейсы, и всего за несколько недель рынок потерял около 2 млн пассажирских мест. В результате глобальная авиасеть перестраивается, а путешествия между Европой и Азией становятся дороже и менее стабильными.

Об этом пишет Financial Times. Ключевым фактором стало резкое подорожание авиационного топлива после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Война между Ираном и Израилем вызвала нарушение логистических маршрутов и нестабильность в регионе Персидского залива – одном из главных центров транзита между Европой и Азией. По данным аналитических компаний, цены на авиатопливо фактически удвоились с момента эскалации конфликта.

Отмечается, что это сразу ударило по рентабельности авиаперевозок, ведь топливо является одной из крупнейших статей расходов в отрасли. Дополнительным ударом стало частичное закрытие или ограничение работы аэропортов в странах Персидского залива, которые обеспечивали примерно треть всех евро-азиатских маршрутов.

По оценкам аналитической компании Cirium, только за две недели из расписаний авиакомпаний исчезло около 2 миллионов пассажирских мест. Отмечается, что это произошло из-за массовых отмен рейсов и сокращения частоты полетов.

Часть маршрутов перевели на меньшие или более экономные самолеты, чтобы уменьшить расход топлива. Однако это не позволило полностью компенсировать дефицит мощностей. Общее количество доступных мест в мае снизилось примерно со 132 до 130 миллионов, что является значительным сокращением для одного месяца в мировой авиации.

Под давлением новых экономических реалий авиаперевозчики по всему миру вынуждены оперативно менять свои сети. Авиакомпании из Персидского залива, включая Emirates, Etihad и Qatar Airways, существенно сократили количество рейсов в мае.

Они пересматривают расписания, пытаясь сохранить ключевые направления, но оптимизируют менее прибыльные маршруты. Европейские и американские перевозчики также адаптируются к новым условиям:

British Airways сокращает часть дальнемагистральных рейсов;

сокращает часть дальнемагистральных рейсов; United Airlines оптимизирует трансатлантические маршруты;

оптимизирует трансатлантические маршруты; Delta Air Lines уменьшила около 3,5% своей сети во втором квартале;

уменьшила около 3,5% своей сети во втором квартале; Lufthansa сократила около 20 тысяч рейсов в период с мая по октябрь из-за убыточности маршрутов;

сократила около 20 тысяч рейсов в период с мая по октябрь из-за убыточности маршрутов; Air China также вошла в число компаний с наибольшими отменами.

Азиатские авиалинии, в частности Japan Airlines и ANA, предупреждают о существенном росте расходов. Например, ANA прогнозирует дополнительные расходы в сотни миллионов долларов, что непосредственно повлияет на финансовые результаты компании.

Аналитики отмечают, что авиационный рынок переходит в фазу глубокой перестройки. Компании не просто сокращают рейсы, они меняют логику маршрутов. Вместо прямых дальнемагистральных перелетов все чаще используются обходные или сегментированные маршруты. Отмечается, что это позволяет избегать рисковых зон и уменьшать расходы, но увеличивает время путешествий и нагрузку на хабы.

Авиационный аналитик Джон Стрикленд отмечает, что ситуация уникальна даже для отрасли с высокой волатильностью цен на топливо. Ранее рынок сталкивался с подорожанием, но не с реальным риском физического дефицита топлива для рейсов.

Особенно сложной остается ситуация в крупных авиационных узлах Персидского залива. Именно они традиционно обеспечивали быстрое сообщение между Европой и Азией. Из-за ограничений и рисков часть рейсов была отменена или перенаправлена, это создало эффект "узкого горла" в глобальной сети перевозок.

Некоторые аэропорты даже получали запросы на ограничение дополнительных рейсов из-за дефицита топлива и перегрузки инфраструктуры. Рост расходов на топливо уже привел к повышению цен на авиабилеты.

Японские авиакомпании предупреждают о значительном падении прибыли из-за роста расходов, а некоторые европейские перевозчики работают на грани рентабельности на отдельных направлениях. Таким образом, авиационная отрасль оказалась в ситуации, когда одновременно растут расходы и уменьшается доступный спрос.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, крупнейший бюджетный авиаперевозчик США Spirit Airlines объявил о прекращении своей деятельности со 2 мая. Причиной такого решения стал резкий рост цен на топливо на фоне войны в Иране.

