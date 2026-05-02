В США немедленно закрывается крупнейший лоукостер: в чем причина

Крупнейший бюджетный авиаперевозчик США Spirit Airlines объявил о прекращении своей деятельности со 2 мая. Причиной такого решения стал резкий рост цен на топливо на фоне войны в Иране.

Видео дня

В компании сообщили, что пассажиры могут воспользоваться автоматической процедурой возврата средств, чтобы получить компенсацию за приобретенные билеты. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сейчас все рейсы Spirit Airlines отменены, а служба обслуживания клиентов больше не работает.

"Мы гордимся влиянием нашей низкобюджетной модели на отрасль в течение последних 34 лет и надеялись обслуживать наших гостей еще много лет", – говорится в заявлении.

В компании объяснили, что на финансовое состояние существенно повлияли резкий рост цен на нефть и другие экономические трудности. В результате в Иране стоимость топлива к концу апреля превысила 4,5 доллара за галлон, что более чем вдвое превысило прогноз авиаперевозчика на 2026 год.

Ранее Spirit Airlines рассчитывала на государственную поддержку. По данным американских СМИ, речь шла о возможном предоставлении правительством 500 миллиардов долларов средств налогоплательщиков в обмен на долю в компании. Необходимость помощи также упоминал президент США Дональд Трамп.

В пятницу он сообщил, что его администрация сделала "окончательное предложение" для сохранения работы авиакомпании, однако достичь договоренности сторонам не удалось.

Компания не выдержала финансовых ударов и кризисов

Как отмечает издание, бюджетная авиакомпания, которая когда-то была крупнейшей в США, в течение многих лет пыталась удержаться на рынке, не восстановившись после перебоев в авиаперевозках, вызванных пандемией COVID в начале 2020-х годов.

В 2024 году она подала заявление о защите от банкротства, а затем повторила процедуру в 2025 году. Также компания была вынуждена сократить объемы перевозок из-за уменьшения количества пассажиров.

В феврале этого года Spirit Airlines сообщила о договоренности с кредиторами о реструктуризации долгов, однако это соглашение не учитывало резкого роста расходов, вызванного войной в Иране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!