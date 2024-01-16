Тенденция изменилась: банки в Украине не оставили старый курс доллара

В Украине усиливается тенденция к укреплению гривни – курс доллара снова снизился. Утром во вторник, 16 января, наличную валюту в банках предлагают в среднем по 38,1/38,8 грн (покупка/продажа). Таким образом, за сутки, с утра понедельника, курс доллара упал на 10 копеек в покупке и в продаже. Снижение с прошлой пятницы достигло 15-25 копеек.

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Об этом свидетельствуют данные профильного портала. За неделю, с прошлого вторника, наличный доллар подешевел уже на 40 копеек в покупке, и на 50 копеек в продаже. Падение происходит после длительного и стремительного роста, который наблюдался с начала декабря-2023. Тенденция изменилась лишь со второй недели января-2024.

В то же время Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил официальный курс доллара. На 16 января стоимость американской валюты установлена на уровне 37,86 грн, что:

на 2 коп. выше курса, действовавшего днем ранее;

на 37 коп. ниже рекордного официального курса (был установлен 10 января на уровне 38,23 грн/долл.).

Курс доллар-гривня: по какому курсу продают валюту банки

Среди крупнейших коммерческих банков 16 января дешевле всего продает доллары государственный ПриватБанк, по 38,65 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в Универсал Банке (Монобанк) – по 39 грн/долл.

Покупает доллары по самой низкой цене OTP Банк (37,85 грн). А выгоднее всего продавать валюту 16 января в ПУМБ (38,2 грн за долл.).

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 38,05 38,65 Ощадбанк 38 38,8 ПУМБ 38,2 38,7 Сенс Банк 38,05 38,7 Универсал Банк 37,9 39 Укрсиббанк 37,9 38,8 Укрэксимбанк 38 38,7 Укргазбанк 38 38,8 OTP Банк 37,85 38,65

Указанные в таблице цены на валюту могут отличаться от фактического курса в кассах банков – там могут выставлять дополнительные комиссии. Данные: minfin.com.ua

На черном рынке (т. е. в частных объявлениях о купле-продаже валюты) доллар, как обычно, стоит заметно дороже, чем в банковских и небанковских обменниках. Американскую валюту "с рук" 16 января предлагают по цене 38,66/38,79 грн (покупка/продажа), что, впрочем приблизительно на 10 коп. дешевле, чем накануне.

Курс доллара изменится в ближайшее время?

До конца текущей рабочей недели (19 января) в украинских обменниках могут произойти существенные изменения с курсом доллара. По прогнозам, он может опустится до 37,6 грн в покупке и вырасти до 39,2 грн в продаже.

"В последние несколько недель на рынке сложилась достаточно непростая ситуация. От быстрого роста курса межбанка до почти 38,3 грн до проседания периодически ниже психологической отметки в 38 грн", – отметил финансовый аналитик Алексей Козырев.

В то же время, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой считает, что до 21 января в Украине доллар в покупке не просядет ниже 38 грн. По его мнению, разница между курсами покупки и продажи, как и текущие курсовые изменения, при этом не превысит 50-60 коп.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на все колебания на валютном рынке, Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на валютном рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ.

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