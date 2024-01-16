Тенденция изменилась: банки в Украине не оставили старый курс доллара
В Украине усиливается тенденция к укреплению гривни – курс доллара снова снизился. Утром во вторник, 16 января, наличную валюту в банках предлагают в среднем по 38,1/38,8 грн (покупка/продажа). Таким образом, за сутки, с утра понедельника, курс доллара упал на 10 копеек в покупке и в продаже. Снижение с прошлой пятницы достигло 15-25 копеек.
Об этом свидетельствуют данные профильного портала. За неделю, с прошлого вторника, наличный доллар подешевел уже на 40 копеек в покупке, и на 50 копеек в продаже. Падение происходит после длительного и стремительного роста, который наблюдался с начала декабря-2023. Тенденция изменилась лишь со второй недели января-2024.
В то же время Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил официальный курс доллара. На 16 января стоимость американской валюты установлена на уровне 37,86 грн, что:
- на 2 коп. выше курса, действовавшего днем ранее;
- на 37 коп. ниже рекордного официального курса (был установлен 10 января на уровне 38,23 грн/долл.).
Курс доллар-гривня: по какому курсу продают валюту банки
Среди крупнейших коммерческих банков 16 января дешевле всего продает доллары государственный ПриватБанк, по 38,65 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в Универсал Банке (Монобанк) – по 39 грн/долл.
Покупает доллары по самой низкой цене OTP Банк (37,85 грн). А выгоднее всего продавать валюту 16 января в ПУМБ (38,2 грн за долл.).
На черном рынке (т. е. в частных объявлениях о купле-продаже валюты) доллар, как обычно, стоит заметно дороже, чем в банковских и небанковских обменниках. Американскую валюту "с рук" 16 января предлагают по цене 38,66/38,79 грн (покупка/продажа), что, впрочем приблизительно на 10 коп. дешевле, чем накануне.
Курс доллара изменится в ближайшее время?
До конца текущей рабочей недели (19 января) в украинских обменниках могут произойти существенные изменения с курсом доллара. По прогнозам, он может опустится до 37,6 грн в покупке и вырасти до 39,2 грн в продаже.
"В последние несколько недель на рынке сложилась достаточно непростая ситуация. От быстрого роста курса межбанка до почти 38,3 грн до проседания периодически ниже психологической отметки в 38 грн", – отметил финансовый аналитик Алексей Козырев.
В то же время, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой считает, что до 21 января в Украине доллар в покупке не просядет ниже 38 грн. По его мнению, разница между курсами покупки и продажи, как и текущие курсовые изменения, при этом не превысит 50-60 коп.
Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на все колебания на валютном рынке, Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на валютном рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ.
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