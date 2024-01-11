Украинцам рассказали, что будет с долларом через несколько дней: чего ожидать

В ближайшее время в Украине не ожидается существенных изменений курса наличного доллара. По прогнозам, на следующей неделе – с 15 по 21 января – американская валюта будет стоить 38,5-39,5 грн, что соответствует текущим показателям.

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Об этом OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: разница между курсами покупки и продажи, как и текущие курсовые изменения не превысят 50-60 коп.

"В течении следующей недели глобальные изменения на валютном рынке маловероятны. Так, благодаря вмешательству регулятора в межбанк, баланс между спросом и предложением сохранится, что автоматически отразится на наличном рынке", – объяснил банкир.

При этом он подчеркнул: также слегка спадет напряжение, вызванное рядом "военных" факторов. В частности:

вражескими обстрелами;

событиями на фронте;

массированной информационной атакой на сознание украинцев.

"По большому счету валютный рынок пережил и выдержал самые сложные дни с начала валютной либерализации. И, соответственно, следует ожидать по меньшей мере возврата рынка в более или менее прогнозируемое состояние", – отметил Лесовой.

В то же время он признал: исключать возникновения каких-либо форс-мажоров нельзя. Однако более важно, по его словам, то, что вопрос получения достаточной макрофинансовой поддержки от партнеров, "на ближайшие месяцы почти решен".

"Собственно, сейчас это едва ли не единственный экономический фактор, от которого может зависеть курс валют в ближайшие 2-3 недели", – резюмировал банкир.

В свою очередь, гендиректор Advanter Group Андрей Длигач ранее отметил: вероятная задержка поступления международной помощи не вызовет значительных колебаний курса доллара в Украине. Дело, по его словам, в том, что:

Нацбанк накопил достаточное количество резервов;

в Украину заходит существенная сумма в виде переводов от трудовых мигрантов, что также поддерживает экономический сектор.

"Мы получаем и переводы наших трудовых мигрантов, которые в прошлом году почти 10 млрд долларов отправили в Украину. Есть существенные резервы Национального банка, рекордные на текущий момент. Соответственно, достаточно ресурса, чтобы удержать курс доллара", – объяснил Длигач.

Какой курс сейчас

Вечером же 11 января банки выставили наличный курс доллара на среднем уровне 38,5/39,1 грн (покупка/продажа). Что:

на 5 коп. дешевле в продаже, чем утром этого же дня;

осталось на прежнем уровне у покупке.

Обменники же определили стоимость американской валюты в средние 38,85/39 грн (покупка/продажа). Это на 15 коп. дешевле и в покупке, и в продаже, чем утром.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара из-за ослабления гривни. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ.

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