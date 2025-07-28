Temu в ЕС оказалась под угрозой: за что компании "светит" колоссальный штраф

Европейская комиссия обвинила китайского гиганта e-commerce Temu в нарушении правил Европейского Союза в отношении торговли онлайн. Теперь компании грозит штраф в размере до 6% от глобального оборота.

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Об этом, как сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, Temu предупредили 28 июля. Отмечается, что китайская платформа онлайн-торговли нарушила закон о цифровых услугах (DSA), поскольку не приняла достаточных мер для предотвращения продажи незаконных товаров.

Начатое Еврокомиссией в прошлом году расследование выявило "высокий риск" того, что потребители из ЕС столкнутся с незаконными продуктами на сайте Temu. Кроме того, методом "тайного покупателя" выяснилось, что на площадке продаются товары, нарушающие торговые правила ЕС, в частности детские игрушки и мелкую электронику.

Также среди результатов расследования оказалось, что предоставленная Temu оценка рисков по продаже нелегальной продукции, была "неточной" и опиралась на общую информацию, а не на конкретные детали о собственной торговой площадке. Это могло привести к "неадекватным мерам смягчения" распространения нелегальной продукции.

В случае подтверждения нарушений Temu может быть признан виновным в несоблюдении статьи 34 DSA. Она предусматривает штраф до 6% от годового глобального оборота и требование устранить нарушения.

Также Еврокомиссия также рассматривает вероятное использование Temu "функциональных элементов дизайна, вызывающих зависимость", проблемы с рекомендациями продуктов на сайте и доступ к персональным данным.

Теперь у Temu есть несколько недель, чтобы ответить на обвинения Еврокомиссии. В предыдущем заявлении Temu заявила, что "будет продолжать полноценно сотрудничать с Еврокомиссией".

Как уже сообщал OBOZ.UA, в июне Еврокомиссия обвинила другую китайскую онлайн-площадку AliExpress в недостаточных усилиях для предотвращения распространения контрафактных или опасных товаров. Кроме того, ранее в этом году было начато расследование в отношении другой торговой платформы Shein из-за проблем защиты прав потребителей. Впрочем, под расследование в рамках DSA попали и такие международные техногиганты как Meta Platforms, TikTok и X Corp. Илона Маска.

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