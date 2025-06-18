Поддельные товары и проблемы с законом: AliExpress грозят огромные штрафы в ЕС

Европейская комиссия (ЕК) значительно продвинулась в своем расследовании в отношении китайского онлайн-гиганта AliExpress, начатом из-за подозрений в засилии подделок на маркетплейсе. ЕК предварительно установила, что платформа нарушает нормы европейского Закона о цифровых услугах (DSA) – в части правил обращения с нелегальными товарами и подделками.

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Это расследование официально ведется с марта 2024 года. Как пишет Politico, полученные Еврокомиссией данные могут в конечном итоге привести к штрафам для китайской компании – до 6% глобального годового оборота компании (около 130 млрд долл. в 2024 году), т.е. вплоть до 7,8 млрд долл.

Речь идет о правилах ЕС для цифровых платформ, которые обязывают маркетплейсы самостоятельно оценивали риск распространения незаконного контента или товаров и принимали меры по их снижению. В ЕК считают, что AliExpress "не смог должным образом учесть эти риски", а его системы модерации контента "демонстрируют системные сбои".

Также AliExpress не применяет политики ЕС в отношении торговцев, которые продают нелегальные товары, констатировали в Еврокомиссии. После объявления о предварительных выводах расследования AliExpress взял на себя ряд юридических обязательств, чтобы устранить часть проблем:

внести изменения в систему скрытых ссылок, когда нелегальные товары и поддельные товары "скрываются между изображениями полностью легальных продуктов";

"скрываются между изображениями полностью легальных продуктов"; отчитаться, как он проверяет инфлюенсеров и рекламу от их имени;

предоставить данные о проверке пищевых добавок и медицинские товары.

Эти требования уже действовали, однако теперь стали обязательными для китайской платформы. В случае их невыполнения AliExpress грозят штрафы.

Проблемы AliExpress в ЕС: что предшествовало

В 2024 году в ЕС начали расследование на фоне обеспокоенности властей распространением на AliExpress незаконных продуктов, таких как поддельные лекарства, пищевые продукты несоответствующего качества и неэффективные пищевые добавки, а также отсутствием эффективных мер для борьбы с ними. Также изучались возможные скрытые ссылки, по которым продукты, не соответствующие требованиям, могли продаваться непрозрачным для пользователей способом.

Однако AliExpress сталкивался с рядом трудностей в Европейском Союзе и до этого расследования. В основном проблемы платформы были связаны с защитой прав потребителей и безопасностью товаров.

В частности, в 2019 году потребительские организации из Бельгии, Франции, Италии, Нидерландов, Португалии и Испании обвинили AliExpress в нарушении европейских правил возвращения товаров. Кроме того, объединения потребителей требовали обеспечить им право судиться с китайской платформой в своих национальных судах.

Позже отчеты, в частности от European Toy Industries Federation, установили, что большой процент игрушек с онлайн-маркетплейсов не соответствует стандартам безопасности ЕС и может представлять опасность для детей. Под прицел тогда попал и AliExpress.

Как сообщал OBOZ.UA, также обсуждается идея введения дополнительных пошлин на ввоз дешевых товары с AliExpress, Temu, Shein и других китайских онлайн-магазинов в ЕС. Пошлины должен будет оплатить онлайн-продавец. Собранные таким образом средства покроют стоимость проверки соблюдения стандартов ЕС.

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