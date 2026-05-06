Temu изменил правила доставки посылок в Украину: как настроить приложение. Видеоинструкция
Украинцам, которые заказывают посылки на китайском маркетплейсе Temu, будет удобнее получать их "Новой почтой". Теперь они могут выбрать самое удобное отделение, куда будут направлять их покупки.
Об этом сообщили в "Новой почте". "Теперь ваши покупки с Temu будут доставлены на любимое отделение "Новой почты", – говорится в сообщении.
Как настроить доставку
- В корзине с товарами выберите "Оформить заказ".
- В сведениях о товаре над способами оплаты необходимо выбрать поле с информацией о доставке.
- Надо указать ближайшее отделение (в случае необходимости данные можно будет отредактировать).
Посылки из Китая могут стать дороже
6 мая комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил законопроект №15112, который предусматривает отмену льготы на посылки до 150 евро и введение 20% НДС на большинство международных отправлений. Новые правила могут заработать с 2027 года и существенно изменят стоимость онлайн-покупок из-за рубежа.
Исключение планируют оставить только для некоммерческих отправлений – то есть подарков от родственников или знакомых. В то же время некоторые исключения могут оставить:
- без налога – только посылки до 45 евро.
Расширение налогообложения импортных товаров является одним из требований Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы финансовой поддержки. Украина должна продемонстрировать способность увеличивать собственные доходы бюджета. И именно международные посылки, которые ранее фактически выпадали из налогообложения, стали одним из ключевых направлений для этого.
Ранее OBOZ.UA сообщал о росте тарифов "Новой почты". В частности, отправление до 10 кг по Украине клиентам логистического оператора теперь обойдется в 135 грн, тогда как ранее это стоило 120 грн. Кроме того, стоимость доставки документов по городу выросла с 60 до 70 грн, а по Украине – с 70 до 80 грн
