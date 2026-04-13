Цены выросли 13 апреля в 00:00: как "Новая почта" повысила тарифы для украинцев

Украинские почтовые операторы "Новая почта" и "Укрпочта" повысили тарифы на доставку посылок. В частности, отправление до 10 кг по Украине клиентам "Новой почты" теперь обойдется в 135 грн, тогда как ранее это стоило 120 грн.

Новые расценки вступили в силу с 13 апреля. Как сообщили в компании, повышение обусловлено "необходимостью привести стоимость услуг в соответствие с актуальными условиями работы".

"Текущая рыночная ситуация сопровождается существенным ростом операционной нагрузки, в частности из-за повышения стоимости жизни, нестабильности на мировом энергетическом рынке и роста цен на топливо. Дополнительно возросла стоимость услуг партнеров – от связи до электроэнергии", – говорится в сообщении.

Как "Новая почта" повысила тарифы

Документы

Доставка по городу – 70 грн (было 60 грн).

По Украине – 80 грн (было 70 грн).

В стоимость уже входит фирменный картонный конверт.

Посылки до 30 кг

Доставка по городу:

до 2 кг – 70 грн (было 60 грн).

до 10 кг – 115 грн (было 100 грн).

до 30 кг – 180 грн (было 160 грн).

Доставка по Украине:

до 2 кг – 90 грн (было 70 грн).

до 10 кг – 135 грн (было 120 грн).

до 30 кг — 200 грн (было 180 грн).

Грузы свыше 30 кг

Между отделениями по городу 7 грн/кг (было 6 грн).

Между отделениями по Украине: от 11 грн/кг (было от 9 грн) в зависимости от тарифной зоны.

Полный список новых тарифов расположен по ссылке.

Как повысила тарифы "Укрпочта"

Повысила тарифы и "Укрпочта". Изменения начали действовать с 1 апреля. Там отметили:

В целом, для самых маленьких посылок повышение составит 5 грн.

Часть приоритетных тарифов останется без изменений.

"Более заметная корректировка будет касаться тех категорий, где действующие тарифы больше отставали от фактической себестоимости доставки. А также более габаритных отправлений", – говорится в сообщении.

Согласно новым расценкам, крошечную посылку (объемом до 1 500 куб.см) отправить по Украине по базовому тарифу теперь стоит 50 грн. А кроме того:

Мелкую (от 1 500 до 4 000 куб.см) – 55 грн.

Малую (от 4 000 до 8 000 куб.см) – 80 грн.

Среднюю (от 8 000 до 20 000 куб.см) – 85 грн.

Большую – (от 20 000 до 80 000 куб.см) – 140 грн.

Огромную – (от 80 000 до 120 000 куб.см) – 150 грн.

Обратите внимание! Новые тарифы установлены и на другие типы отправлений. Полный список обновленных цен расположен по ссылке.

Причиной же повышения тарифов в "Укрпочте" назвали рост операционных расходов. Прежде всего на:

топливо;

обслуживание инфраструктуры;

поддержку непрерывной работы сети в условиях блекаутов.

"Дополнительное давление на расходы создают и последствия вражеских обстрелов. В частности, потребность в восстановлении автотранспорта и отделений", – рассказали в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрпочта" ввела спецтариф для военнослужащих. В частности, созданные онлайн отправки в прифронтовые области и из них будут стоить 1 грн.

