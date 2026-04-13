Цены выросли 13 апреля в 00:00: как "Новая почта" повысила тарифы для украинцев
Украинские почтовые операторы "Новая почта" и "Укрпочта" повысили тарифы на доставку посылок. В частности, отправление до 10 кг по Украине клиентам "Новой почты" теперь обойдется в 135 грн, тогда как ранее это стоило 120 грн.
Новые расценки вступили в силу с 13 апреля. Как сообщили в компании, повышение обусловлено "необходимостью привести стоимость услуг в соответствие с актуальными условиями работы".
"Текущая рыночная ситуация сопровождается существенным ростом операционной нагрузки, в частности из-за повышения стоимости жизни, нестабильности на мировом энергетическом рынке и роста цен на топливо. Дополнительно возросла стоимость услуг партнеров – от связи до электроэнергии", – говорится в сообщении.
Как "Новая почта" повысила тарифы
Документы
- Доставка по городу – 70 грн (было 60 грн).
- По Украине – 80 грн (было 70 грн).
В стоимость уже входит фирменный картонный конверт.
Посылки до 30 кг
Доставка по городу:
- до 2 кг – 70 грн (было 60 грн).
- до 10 кг – 115 грн (было 100 грн).
- до 30 кг – 180 грн (было 160 грн).
Доставка по Украине:
- до 2 кг – 90 грн (было 70 грн).
- до 10 кг – 135 грн (было 120 грн).
- до 30 кг — 200 грн (было 180 грн).
Грузы свыше 30 кг
- Между отделениями по городу 7 грн/кг (было 6 грн).
- Между отделениями по Украине: от 11 грн/кг (было от 9 грн) в зависимости от тарифной зоны.
Полный список новых тарифов расположен по ссылке.
Как повысила тарифы "Укрпочта"
Повысила тарифы и "Укрпочта". Изменения начали действовать с 1 апреля. Там отметили:
- В целом, для самых маленьких посылок повышение составит 5 грн.
- Часть приоритетных тарифов останется без изменений.
"Более заметная корректировка будет касаться тех категорий, где действующие тарифы больше отставали от фактической себестоимости доставки. А также более габаритных отправлений", – говорится в сообщении.
Согласно новым расценкам, крошечную посылку (объемом до 1 500 куб.см) отправить по Украине по базовому тарифу теперь стоит 50 грн. А кроме того:
- Мелкую (от 1 500 до 4 000 куб.см) – 55 грн.
- Малую (от 4 000 до 8 000 куб.см) – 80 грн.
- Среднюю (от 8 000 до 20 000 куб.см) – 85 грн.
- Большую – (от 20 000 до 80 000 куб.см) – 140 грн.
- Огромную – (от 80 000 до 120 000 куб.см) – 150 грн.
Обратите внимание! Новые тарифы установлены и на другие типы отправлений. Полный список обновленных цен расположен по ссылке.
Причиной же повышения тарифов в "Укрпочте" назвали рост операционных расходов. Прежде всего на:
- топливо;
- обслуживание инфраструктуры;
- поддержку непрерывной работы сети в условиях блекаутов.
"Дополнительное давление на расходы создают и последствия вражеских обстрелов. В частности, потребность в восстановлении автотранспорта и отделений", – рассказали в компании.
Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрпочта" ввела спецтариф для военнослужащих. В частности, созданные онлайн отправки в прифронтовые области и из них будут стоить 1 грн.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!