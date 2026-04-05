Продажа SIM-карт по паспортам: украинцам рассказали, будут ли привязывать мобильные номера к документам в ближайшее время

В ближайшее время привязки SIM-карт "Киевстара", lifecell и Vodafone к паспортам украинцев ожидать не следует. Причину этого в экспертной среде видят в большой прибыли, которую операторы получают с этого рынка и терять которую не захотят.

Как объяснил OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко, подобное решение может быть только политическим. То есть, без попытки договориться с участниками рынка.

"Операторы будут пытаться противодействовать принятию этого решения, поэтому это решение может быть только политическим. А оно потому и политическое – что никто не слушает, насколько и кому это дискомфортно", – констатировал эксперт.

Основания же для такого решения, по его словам, могут появиться только в случае, если сторонники решений по безопасности "докажут, что это нужно". В частности, что это снизит интенсивность и возможность использования вражеских БПЛА в Украине.

"Тогда такое решение будет. И будут хотеть этого или нет, а операторы будут вынуждены его выполнять", – резюмировал Глущенко.

В то же время, по его мнению, необходимость в таком шаге есть. Ведь для атак по Украине россияне используют различные каналы связи, среди которы х– SIM-карты. Причем не только украинских, но и зарубежных операторов.

"Сейчас в Украине большой парк анонимных SIM-карт, которые по факту не привязаны к конкретному лицу. То есть, человек купил, попользовался (в т.ч., возможно, для каких-то незаконных действий), – выбросил карту в мусорку – и ищи ветра в поле", – рассказал Глущенко.

Привязка же мобильных номеров к конкретным лицам, по его словам, значительно снизит этот риск. Ведь с одной стороны, враг не сможет получить к ним прямого доступа. А с другой – если кто-то из украинцев решит помочь россиянам и передаст им свою "симку", правоохранители легко вычислят такое лицо.

