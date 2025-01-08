Такого с Россией не случалось почти 1,5 года: экспорт нефти упал до нового минимума

Экспорт сырой нефти из России по морю упал до минимальной отметки за 16 месяцев – с августа 2023 года. Однако падение объемов продажи компенсируется ростом котировок на российскую нефть.

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Как сообщает Bloomberg, в сравнении с октябрьским пиком Россия стала продавать на 540 тыс. баррелей нефти в сутки меньше. Главным образом сократились объемы перевозок из портов на западе РФ и из Усть-Луги.

Аналитики утверждают, что перевозки сырой нефти за четыре недели по состоянию на 5 января снизились на 25% в сравнении с 20 октября, а с 21 по 31 декабря из программы погрузки исключили не менее пяти грузов. С начала января было отгружено только пять партий российской нефти – вдвое меньше, чем за аналогичный период в прошлом месяце.

Аналитики не связывают спад ни с инцидентом на насосной станции на трубопроводе до Усть-Луги, ни с атакой украинского беспилотника на порт в этом городе, так как нефть перенаправили в порт Козьмино. Причиной спада могут быть увеличенные объемы переработки на российских НПЗ, что уменьшило доступный объем для экспорта.

Официальные данные показывают, что добыча сырой нефти в России в декабре была чуть ниже целевого показателя ОПЕК+ – 8,971 млн баррелей в сутки, то есть почти столько же, как в ноябре, хотя целевой объем производства вырос на 30 тысяч баррелей в день после завершения обещанных сокращений.

В течение первой недели января в общей сложности в РФ на 27 танкеров было погружено 20,17 млн ​​баррелей нефти. Это на 1,47 млн баррелей меньше, чем на предыдущей неделе.

Однако сокращение нефтяных доходов Кремля в результате падения экспорта в значительной мере были компенсированы рост стоимости российской сырой нефти. Это привело к падению валовой стоимости экспорта Москвы примерно на 20 млн долларов – до 1,35 млрд долларов за неделю.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине зарегистрировали законопроект о запрете транзита российских нефти и газа через территорию страны во время военного положения. Его принятие может усилить экономическое давление на Россию, лишив ее прибыли от экспорта энергоносителей.

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