Следом за газом: в Украине зарегистрировали законопроект о запрете транзита российской нефти

В Украине зарегистрировали законопроект о запрещении транзита российских нефти и газа через территорию страны во время военного положения. Его принятие может усилить экономическое давление на Россию, лишив ее прибыли от экспорта энергоносителей.

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Об этом говорится в карточке законопроекта №12380 на сайте Верховной Рады Украины. Инициаторами выступили 18 народных депутатов от фракции "Европейская солидарность", в том числе бывший президент Украины Петр Порошенко.

На данный момент текст законопроекта еще не опубликован, а сам документ не передан на рассмотрение в соответствующий профильный комитет Верховной Рады. Это означает, что процедура его принятия только началась, и в ближайшее время законопроект ожидает этап обсуждений в комитетах, доработки и вынесения на голосование в сессионном зале.

На сегодняшний день Украина продолжает транспортировать российскую нефть в европейские страны через магистральный нефтепровод "Дружба", что является ключевым маршрутом для поставки нефти из РФ в Центральную и Восточную Европу. По действующему контракту транзит российской нефти через территорию Украины должен продолжаться до конца 2029 года.

С другой стороны, транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему был полностью прекращен 1 января 2025 года. Это решение стало логичным продолжением курса Украины на уменьшение зависимости от российских энергоресурсов и ответом на многолетние политические и экономические угрозы со стороны РФ.

Народные депутаты, инициировавшие законопроект №12380, считают, что полный запрет на транзит российских нефти и газа является логическим продолжением курса Украины на энергетическую независимость и ослабление экономических позиций России. Петр Порошенко, один из инициаторов, отметил, что Россия использует доходы от экспорта энергоносителей для финансирования войны против Украины, поэтому перекрытие транзита станет еще одним инструментом экономического давления на агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Польша готова увеличить поставки электроэнергии в Украину, если Словакия прекратит свои поставки. Решение зависит от запроса украинской стороны, а польские операторы готовы к возможному экспорту.

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