Такого не было со времен COVID-пандемии: богатейшие люди мира за день потеряли космическую сумму

Новые пошлины, введенные американской администрацией по импорту из большинства стран мира, привели к тому, что состояние 500 самых богатых людей в мире сократилось на 208 миллиардов долларов. Больше всего потеряли американские миллиардеры, в частности Марк Цукерберг и Джефф Безос.

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Об этом сообщает Bloomberg, анализируя данные по собственному Индексу миллиардеров. Такое падение журналисты называют величайшим со времен пандемии Covid-19 и четвертым за 13-летнюю историю Bloomberg Billionaires Index.

В целом 3 апреля падение состояния зафиксировали более половины из тех, кто отслеживается по индексу богатства, а средний показатель убытков составляет 3,3%. Среди потерявших больше всего оказались

Марк Цукерберг

Акции корпорации Meta упали на 9%, что стоило гендиректору компании 17,9 млрд долларов. В общей сложности с середины февраля акции компании упали примерно на 28%.

Джефф Безос

Акции Amazon также подверглись падению на 9%, что для компании наибольшим провалом с апреля 2022 года и стоило основателю техногиганта 15,9 млрд долларов. После февральского пика акции компании упали более чем на 25%.

Илон Маск

В четверг генеральный директор Tesla потерял 11 млрд долларов, что привело к сокращению его капитала на 110 миллиардов с начала года. И даже несмотря на то, что его компания производит значительную долю своих автомобилей в США, ее акции упали на 5,5%.

Эрнест Гарсия III

Состояние генерального директора компании-реализатора подержанных автомобилей Carvana упало на 1,4 млрд долларов. Только за сутки его компания подешевела на 20%.

Тебе Лютке

Соучредитель и генеральный директор канадского e-commerce гиганта Shopify потерял 1,5 млрд долларов, или 17% своего состояния. Учитывая, что его компания получает подавляющую часть дохода от продажи импортных товаров, ее акции упали на 20%.

Бернар Арно

20%-ные пошлины для Европейского Союза, введенные Белым домом нанесут ущерб в том числе и экспорту алкоголя и предметов роскоши. Это отразилось на акциях конгломерата LVMH Арно. которому принадлежат такие бренды, как Christian Dior, Bulgari и Loro Piana, и стерло 6 млрд долларов самого богатого человека Европы.

Чжан Цунъюань

Белый дом наложил 34% пошлин на товары из Китая, что предсказуемо ударило по акциям обувной компании Huali Industrial Group. В результате ее основатель потерял 1,2 млрд долларов.

Впрочем, пошлины президента США Дональда Трампа затронули не всех миллиардеров. К примеру, капитал самого богатого лица Мексики Карлоса Слима выросли на примерно на 4% до 85,5 миллиардов долларов, поскольку его страну исключили из списка взаимных пошлин. А единственным регионом, где участники индекса богатства Bloomberg получили в этот день чистую прибыль, оказался Ближний Восток.

Также OBOZ.UA сообщал, что Дональд Трамп предполагает возможность снижения новых пошлин на импорт. Но чтобы американская администрация отменила торговые ограничения, каждая страна должна предложить что-то действительно феноменальное.

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