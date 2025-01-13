Такого не было с 2014-го: транзит российской нефти через Украину упал до многолетнего минимума

В 2024 году по южной ветке нефтепровода "Дружба" Украина транспортировала около 11,36 млн тонн российской нефти. Это не только на 16% меньше, чем в предыдущем году, но и абсолютный минимум с 2014 года, а также, возможно, за весь период независимости Украины – то есть после 1991 года.

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Об этом сообщили в ExPro Crude Oil & Condensate Weekly. Импортерами российской нефти в Европейском Союзе в прошлом году были:

Венгрия – более 4,7 млн т (практически столько же, сколько и в 2023 году);

Словакия – 3,9 млн т (-15%);

Чехия – 2,7 млн т (-35%).

По оценкам ExPro, Украина получила около 10 млрд грн или $250 млн за транзит российской нефти в 2024 году. В то же время в 2023 году в национальный бюджет за транзит нефти из РФ поступило почти 9,4 млрд грн, или более $255 млн.

В отличие от транзита российского газа через Украину, который завершился 1 января 2025 года с окончанием пятилетнего контракта, транзит нефти из РФ продолжается. Среднесуточный объем транзита в первую неделю первого месяца составил около 34,9 тыс. тонн (на 14% больше, чем в декабре).

Соглашение по транспортировке российской нефти было подписано в 2019 году со сроком действия до конца 2029 года. В результате санкций Украины против "Лукойла" в 2024 году новым заказчиком услуг транспортировки с 9 сентября стала венгерская MOL Nyrt., покупающая российскую нефть на белорусско-украинской границе. Именно поэтому премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что остановка транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" станет нарушением Договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Это может привести к наказанию Украины, поэтому страна не может перестать перекачивать нефть РФ.

Как уже сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто пригрозил Украине заблокировать ее вступление в Европейский Союз из-за остановки транзита газа из РФ. С такими же угрозами выступила и словацкая политическая партия Hlas.

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