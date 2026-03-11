Такого еще не было: экс-чиновник Минобороны пошел на сделку со следствием и получил реальный срок заключения. Детали дела

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приговорил бывшего чиновника Минобороны к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взятки в 1-1,3 млн долларов за содействие победе застройщика в конкурсе на строительство жилья для военных в Киеве. Отмечается, что это первое соглашение о признании виновности в практике САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), по которому суд назначил обвиняемому реальный срок заключения.

Видео дня

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). По материалам следствия, чиновник требовал и получал неправомерную выгоду за содействие в проведении конкурса на застройку земельного участка, предназначенного для строительства жилья для военнослужащих и их семей.

Речь шла о территории в Святошинском районе Киева, где планировалось возвести жилой комплекс для военных. Следствие установило, что чиновник предлагал застройщикам обеспечить победу заранее определенной компании в конкурсе на право застройки.

За свои "услуги" он требовал от 1 до 1,3 миллиона долларов США. Именно за такую сумму чиновник обещал повлиять на результаты конкурса и создать условия для победы конкретного участника. Правоохранители установили, что передача взятки должна была происходить в несколько этапов. Схема предусматривала:

100 тысяч долларов – после объявления конкурса;

– после объявления конкурса; 400 тысяч долларов – после подписания договора на строительство;

– после подписания договора на строительство; 800 тысяч долларов – после завершения первой очереди строительства.

Впоследствии застройщик предложил уменьшить сумму взятки до 1 миллиона долларов и передал первый транш средств. Именно во время получения части денег правоохранители разоблачили участников схемы. По данным журналистских расследований, предположительно речь идет о Виталии Гайдуке, который на тот момент исполнял обязанности начальника Центрального территориального управления капитального строительства Министерства обороны.

По версии детективов, чиновник действовал не один. К реализации схемы могли быть привлечены сообщники, которые помогали организовывать передачу денег и коммуникацию с застройщиками. После разоблачения участников сделки следователи собрали необходимые доказательства, которые позволили сообщить о подозрении непосредственно чиновнику Министерства обороны. В САП также отмечали, что фигурант дела имеет удостоверение адвоката.

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, согласно которому экс-чиновник признан виновным по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды в особо крупном размере. Суд назначил ему:

4 года лишения свободы;

конфискацию всего принадлежащего имущества;

запрет занимать должности в органах государственной власти и на государственных и коммунальных предприятиях сроком на 2 года, если они связаны с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, НАБУ получило через суд доступ к банковской тайне по делу о возможных злоупотреблениях при строительстве фортификаций на Полтавщине и проверит счета компаний и связанных лиц, а также полное движение средств. Детективы будут анализировать зачисление и снятие денег, кредитные и депозитные договоры и операции с наличными, чтобы установить возможную легализацию незаконных доходов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!