НАБУ получило доступ к банковской тайне по делу Пронина: счета экс-чиновников будут тщательно проверять

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) получило через суд доступ к банковской тайне по делу о возможных злоупотреблениях при строительстве фортификаций на Полтавщине и проверит счета компаний и связанных лиц, а также полное движение средств. Детективы будут анализировать зачисление и снятие денег, кредитные и депозитные договоры и операции с наличными, чтобы установить возможную легализацию незаконных доходов и роль экс-чиновников среди которых фигурирует бывший председатель ОВА Филипп Пронин, ныне председатель Госфинмониторинга.

Об этом стало известно из постановлений, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений, пишет"Суспільне". Следствие проверяет движение средств, чеки, банковские выписки и другие материалы, которые могут подтвердить или опровергнуть подозрения в растрате бюджетных денег.

Согласно постановлениям суда, детективы подали в Высший антикоррупционный суд ряд ходатайств о временном доступе к документам, содержащим банковскую тайну. Речь идет о материалах, находящихся во владении банковских учреждений и касающихся финансовой деятельности компаний, фигурантов уголовного производства.

Ходатайства были поданы в течение двух дней февраля, всего семь обращений. Суд удовлетворил их частично, позволив следователям получить копии документов, необходимых для дальнейшего анализа финансовых потоков.

Правоохранители планируют исследовать материалы за период с февраля 2024 года до конца октября 2025 года. В частности, их интересуют документы, представленные для открытия банковских счетов, информация о движении средств, кредитные и депозитные договоры, а также данные о зачислении и списании денег.

Анализ этих материалов должен помочь следствию выяснить источники происхождения средств, возможные факты их легализации и установить лиц, которые могли использовать компании для реализации незаконных схем. Кроме того, детективы проверяют, не превышают ли активы фигурантов их официальные доходы.

Представителей банков в суд не вызывали. По словам следователей, существовала угроза изменения или уничтожения документов, которые могли бы иметь доказательственное значение.

Подозрения в завышении стоимости строительства фортификаций

Уголовное производство касается строительства оборонительных сооружений, которые финансировались из государственного бюджета. По данным следствия, в 2024-2025 годах должностные лица Полтавской областной военной администрации могли действовать в сговоре с представителями строительных компаний, чтобы завладеть частью средств, выделенных на оборонные объекты.

Следователи считают, что во время выполнения работ могли завышаться цены на строительные материалы, а также оплачиваться работы, которые фактически не выполнялись. По предварительным оценкам, таким образом могли быть присвоены более 17 миллионов гривен.

Контракты на строительство заключались с компанией "Энки Констракшн". По данным судебных материалов, общая стоимость работ превышала 200 миллионов гривен. Позже к выполнению проектов были привлечены другие предприятия, в частности "Домком" и "Примум Актив".

Подозрения во взятках и дорогих подарках

В материалах следствия также говорится о возможном получении должностными лицами неправомерной выгоды за содействие в заключении контрактов с конкретным подрядчиком. По версии правоохранителей, в период с мая по сентябрь 2024 года служащие могли получить более 4 миллионов гривен вознаграждения за помощь в заключении договоров. Кроме того, как указано в материалах дела, представители компании якобы передали служащим департамента строительства автомобиль BMW X7 стоимостью более 3,5 миллиона гривен.

Также следствие проверяет возможные неправомерные выгоды для должностных лиц Государственной службы финансового мониторинга. По данным материалов суда, компания могла предоставлять им различные услуги, в частности обеспечивать личного водителя, в обмен на содействие в ведении хозяйственной деятельности.

Расследование коснулось реконструкции кардиоцентра

Кроме строительства фортификаций, правоохранители проверяют использование средств при реконструкции областного кардиоваскулярного центра в Полтаве. В 2024 году договор на выполнение работ заключили с той же компанией "Энки Констракшн". Его стоимость составляла более 109 миллионов гривен. По версии следствия, чиновники могли завышать стоимость строительных материалов и услуг, чтобы завладеть частью бюджетных средств.

Схема с бронированием от мобилизации

Отдельное направление расследования касается возможного незаконного бронирования военнообязанных. Следователи считают, что некоторые компании могли оформлять людей на работу без реальной потребности в выполнении работ.

За деньги таким работникам могли предоставлять бронирование от мобилизации. В материалах дела отмечается, что это может расцениваться как препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным судебных материалов, один из руководителей департамента мог организовать заключение договоров с подрядной компанией на строительство фортификаций. Другой чиновник, по версии следствия, способствовал принятию и оплате работ по завышенным ценам.

Во время обысков в квартире бывшего первого заместителя председателя Полтавской ОГА правоохранители изъяли значительные суммы наличных – более 3,7 миллиона гривен, около 292 тысяч долларов и 4 тысячи евро. Часть имущества была арестована.

Роль бывшего руководства Полтавской ОГА Пронина

В центре расследования оказалось бывшее руководство Полтавской областной военной администрации. Речь идет, в частности, об экс-главе администрации Филиппе Пронине, который возглавлял ОВА с октября 2023 года до декабря 2024-го, а затем был назначен председателем Государственной службы финансового мониторинга.

Директор НАБУ Семен Кривонос подтвердил, что Бюро расследует несколько уголовных производств, связанных со строительством фортификаций, заказчиком которых была Полтавская ОГА. По его словам, следствие изучает роль каждого возможного участника схем, включая руководство администрации того периода.

Филипп Пронин публично отрицал все обвинения. Он заявлял, что стоимость работ соответствовала утвержденной проектно-сметной документации, а строительство контролировали экспертные организации и государственные структуры. Также представители областной власти утверждают, что все фортификационные объекты были фактически построены — речь идет о 14 взводных опорных пунктах и системе оборонительных заграждений.

