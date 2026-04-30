Таких цен не было с 2023 года: во всем мире стремительно дорожают ключевые продукты

Закрытие Ормузского пролива и аномальная погода ударили по мировым рынкам сельскохозяйственного сырья — цены взлетели до самого высокого уровня за два года. Удобрения дорожают, урожаи сокращаются, а продовольственная инфляция только набирает обороты.

Об этом сообщает Bloomberg. Чтобы снизить расходы, фермеры в ключевых странах-производителях уже сокращают посевные площади, отмечают эксперты.

Что происходит на рынках

Bloomberg Agriculture Spot Index, который отслеживает цены на 10 самых продаваемых сельскохозяйственных культур в мире, растет уже третий месяц подряд и достиг самой высокой отметки с ноября 2023 года. Это разительный контраст с тем, что было еще до начала войны на Ближнем Востоке, — тогда рынки сдерживали обильные запасы и рекордные урожаи.

Теперь фермеры от Азии до Австралии и США оказались между двух огней — иранский кризис и засуха бьют одновременно, подталкивая цены на хлеб, макароны и масло.

Почему именно война стала катализаторомх

До начала конфликта пшеницы и кукурузы на рынках хватало — несколько сезонов подряд давали хорошие урожаи. Соя и растительные масла держались благодаря спросу на биотопливо.

"Война существенно изменила этот баланс – прежде всего через энергетику, удобрения и логистику", – отмечает агроброкер StoneX Канг Вей Чанг.

Нарушение судоходства через Ормузский пролив подняло цены на нефть и резко увеличило стоимость удобрений и морских перевозок.

Кто пострадал больше всего

Пшеница на Чикагской бирже подорожала примерно на 12% с начала войны в конце февраля и достигла самого высокого уровня почти за два года

на Чикагской бирже подорожала примерно на с начала войны в конце февраля и достигла самого высокого уровня почти за два года Кукуруза выросла на 6% за два месяца — до годового максимума

выросла на за два месяца — до годового максимума Соевое масло в Чикаго взлетело на 50% с начала года — до самой высокой отметки с 2022-го

Некоторые фермеры в ключевых странах-производителях сокращают посевные площади, чтобы снизить расходы. У французских фермеров из-за дорогих топлива и удобрений кукуруза проигрывает другим культурам в конкуренции за поля — и парижские фьючерсы на кукурузу взлетели до 14-месячного максимума.

Погода — второй фронт

Засуха в американских Великих равнинах давит на цены пшеницы, также из-за погоды тревожные прогнозы поступают из Австралии и России. Аналитики уже предупреждают о возможном приходе Эль-Ниньо, который больше всего ударит по пальмовому маслу, сое и кукурузе.

"Погода становится вторым серьезным слоем риска", — констатирует Чанг.

Что будет с ценами в магазинах

Продовольственная инфляция — не просто биржевая статистика, она будет ощущаться в повседневных покупках. По оценке старшего аналитика Rabobank Оскара Чакры, если конфликт будет продолжаться, он может добавить несколько процентных пунктов к продовольственной инфляции в течение следующих 6-18 месяцев.

Под удар попадает не только еда: дорогие нефть и фрахт бьют по всей цепочке — от кофе до хлопка. Хедж-фонды впервые за два года начали ставить на рост котировок хлопка — из-за того, что дорогой полиэстер делает натуральное волокно более привлекательным.

Кроме того, как уже сообщал OBOZ.UA, из-за сильных зимних морозов и апрельских заморозков в Украине уже зафиксированы реальные потери урожая ягод и ранних косточковых культур – абрикосов, персиков, алычи и черешни. Эксперты прогнозируют подорожание фруктов и ягод минимум на 30%, а в случае новых майских заморозков цены могут вырасти до 80% по сравнению с прошлым годом.

