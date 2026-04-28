Цены на фрукты и ягоды в Украине могут взлететь на 80%: что больше всего вырастет в стоимости

Из-за сильных зимних морозов и апрельских заморозков в Украине уже зафиксированы реальные потери урожая ягод и ранних косточковых культур – абрикосов, персиков, алычи и черешни. Эксперты прогнозируют подорожание фруктов и ягод минимум на 30%, а в случае новых майских заморозков цены могут вырасти до 80% по сравнению с прошлым годом.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии медиа. По его словам, температура в отдельных регионах Украины перед Пасхой опускалась до минус пяти градусов.

Для плодовых деревьев в фазе активного цветения это чрезвычайно опасная ситуация. Даже кратковременное резкое снижение температуры может уничтожить значительную часть завязи, а следовательно будущего урожая. Эксперт отмечает, что речь идет уже не о рисках, а о реальных потерях.

Особое беспокойство вызывает и май, ведь традиционно именно в этот период также возможны повторные заморозки, которые могут окончательно определить масштаб убытков. Сильнее всего погодные аномалии ударили именно по ягодам и ранним косточковым культурам. Речь идет прежде всего о:

абрикосы;

персики;

алычу;

черешню;

часть ягодных культур.

Именно эти растения наиболее чувствительны к перепадам температур в период цветения. Поэтому даже несколько холодных ночей могут означать существенное снижение урожайности или полную потерю части плодов.

Для украинского потребителя это означает, что отечественной продукции будет значительно меньше, а значит привычные сезонные фрукты могут превратиться в дорогой товар. Уменьшение урожая автоматически запускает классический рыночный механизм – сокращение предложения и рост цен.

Когда украинского товара становится меньше, его приходится замещать импортной продукцией. А импорт всегда дороже из-за логистики, валютного курса, таможенных расходов и общей стоимости поставок. Именно поэтому подорожание в таких условиях практически неизбежно.

Как объясняет Марчук, даже та продукция, которая сохранилась, не будет дешевой, ведь ее будет ограниченное количество. По предварительным оценкам, уже сейчас можно говорить о подорожании минимум на 30% по сравнению с прошлым сезоном.

Однако это лишь базовый сценарий, если в мае Украину накроют новые серьезные заморозки, ситуация может стать значительно хуже. Тогда отдельные позиции, особенно ягоды и косточковые фрукты могут подорожать до 80% от уровня прошлого года.

На первый взгляд может показаться, что дефицит украинской продукции легко компенсируется импортом. Однако аграрии объясняют, что это не означает стабильных или низких цен. Импортная продукция сама по себе значительно дороже, а в условиях высокого спроса ее стоимость только растет.

Кроме того, импорт не всегда может быстро закрыть дефицит в полном объеме, особенно когда проблемы с урожаем возникают одновременно в нескольких странах региона. Ближайшие месяцы покажут окончательный масштаб потерь, однако уже сейчас аграрии говорят о сложном сезоне для фруктов и ягод.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за подорожания дизеля на 22% себестоимость продуктов выросла на 1,5-6% в зависимости от категории. Молоко сейчас подорожало на 74 копейки за литр, мясо на 3 грн за килограмм, а яйца на 1,5 грн за десяток.

