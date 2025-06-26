Таких цен на платину не было более 10 лет: что происходит на рынке

Цены на платину взлетели до самого высокого уровня с 2014 года. Стоимость драгоценного металла подпитывается опасениями относительно возможного дефицита и волна спекулятивных покупок всколыхнули рынок.

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Как сообщает Bloomberg, 26 июня цены на платину выросли сразу на 4,6%. По состоянию на 11:25 на Лондонской товарной бирже ICE цена на платину выросла на 3,4% до 1400,75 доллара за унцию.

Котировки на остальные инвестиционные металлы также выросли. Например:

палладий подорожал на 2,4% – до 1093,46 доллара за унцию;

золото – на 0,2%, до 3339,20 доллара;

серебро – на 1%.

Такие изменения свидетельствуют о том, что инвесторы ожидают четкого признака того, что напряженность между Израилем и Ираном не возобновится, а также относительно растущей уверенности относительно дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы США.

"Недавний рост китайских инвестиций и замена ювелирных изделий проливает свет на дефицит предложения платины. Палладий и платина неразрывно связаны, поскольку их можно заменить друг на друга для использования в автокатализаторах в зависимости от относительных цен, поэтому мы можем ожидать определенной положительной динамики палладия после роста платины", – говорит аналитик Global X ETFs Джастин Лин.

Спотовый рынок платины в Лондоне и Цюрихе последние несколько месяцев демонстрирует признаки напряжения после того, как примерно 500 тыс. унций платины резко попало на склады в США через выгодный арбитраж и страх перед тарифами. Фьючерсные цены на этот металл сейчас торгуются значительно ниже спотовых, а ожидаемая стоимость займа металла также остается высокой – примерно 13% годовых за месячный лизинг, что значительно выше обычной ставки – она близка к нулю.

Кроме того, во Всемирном совете по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) заявляли, что в 2025 году предложение этого металла может отставать от спроса почти на 1 млн унций. Платина широко применяется в каталитических нейтрализаторах для бензиновых авто, лабораторном оборудовании, а также как инвестиционный актив.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что китайские археологи обнаружили на территории страны одно из крупнейших месторождений золота в новейшей истории. Речь идет о более 1000 тонн драгоценного металла – его совокупная оценка достигает 600 млрд юаней (около 78 млрд евро). Но удивляет оно не только своими размерами, но и чистотой жилы.

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